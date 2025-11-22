Погода в Україні 23 листопада — в яких регіонах буде тепло

Тепла погода. Фото: Новини.LIVE

В Україні 23 листопада на півдні продовжиться тепла осінь. Водночас на заході буде холодніше й очікується сніг та мокрий сніг.

Про це повідомили синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

Погода на 23 листопада від Укргідрометцентру

Завтра у західних областях буде помірний, а місцями значний, мокрий сніг. Такі ж опади очікуються на Закарпатті та Прикарпатті. Також буде налипання мокрого снігу, ожеледь, а на дорогах ожеледиця. Водночас температура повітря протягом доби коливатиметься в межах -3...+2 °C.

Погода в Україні 23 листопада. Фото: Укргідрометцентр

На решті території, крім сходу та південного сходу, помірні дощі, у Житомирській та Вінницькій областях з мокрим снігом Вночі та вранці у більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях туман. Температура повітря вночі +4...+9 °C, а вдень підвищиться до +11...+16 °C. У північних регіонах стовпчики термометрів вночі показуватимуть 0...+5 °C, а вдень +3...+8 °C. Також буде північно-східний вітер з переходом на південний, 5-10 м/с.

Прогноз на 23 листопада від Наталки Діденко

Наталка Діденко розповіла, що неділя найскладнішою очікується у західних областях України. Там буде сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах.

"На півночі — місцями невеликий дощ, ввечері на Житомирщині та Київщині можливо з мокрим снігом. На сході — без опадів. На півдні — дощ ймовірний лише на Одещині. У центральній частині дощі пройдуть на Вінниччині (можливо подекуди з мокрим снігом) та Черкащині. На Полтавщині, Дніпропетровщині та в Кропивницькому з районами — без істотних опадів", — йдеться у повідомленні.

Карта температур на 23 листопада. Фото: Метеопост

Температура повітря 23 листопада передбачається найнижчою у західних областях України. Вдень там очікується +1...+5 °C. У північних областях буде +4...+8 °C. На решті території України пануватиме весняна погода, +10...+15 °C, а на півдні до +17 °C.

Нагадаємо, 22 листопада Львів засипало снігом. Місто та область розчищали тисячі комунальників, а в низці населених пунктів немає світла.

Також ми писали, що завтра Одесу накриє осіння мряка. Синоптики назвали, якою буде температура повітря.