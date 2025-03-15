Прогноз погоды в Украине на 16 марта

Девушка прячется от дождя. Фото: Freepik

В воскресенье, 16 марта, весна солнечной погодой порадует не все регионы Украины. Ведь в некоторых областях будет прохладно и дождливо.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook в субботу, 15 марта.

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Скриншот сообщения Натальи Диденко

Погода в Украине 16 марта

Итак, 16 марта на юге и юго-востоке Украины будет держаться еще теплая погода с температурой воздуха +15...+22 °C. Зато в центре будет прохладнее, +5...+9 °C. Однако на Днепропетровщине и Полтавщине завтра еще +9...+13 °C.

В то же время в западных и северных областях Украины в течение дня воскресенья ожидается +3...+7 °C тепла. Ветер будет преимущественно северо-восточный, умеренный. Только во временно оккупированном Крыму и в Приазовье порывы юго-западного ветра будут сильными, до штормовых 15-20 м/с.

Как отмечает Диденко, из-за деятельности атмосферного фронта, который сегодня проходит по территории Украины, в воскресенье дожди пройдут в центральных областях, на юге и востоке. Дождь, вероятно, при более низкой температуре воздуха, будет смешиваться с мокрым снегом.

Завтра будет антициклон, центр которого — над Великобританией выгнет до востока Европы, к нам, свой гребень высокого давления и поэтому осадки днем 16 марта вытеснятся с севера и запада Украины — побывают в межфронтальной зоне.

Температурная карта. Фото: Наталья Диденко/Facebook

В Киеве в воскресенье дождь с мокрым снегом возможен ночью, завтра днем гребень британского антициклона вытолкает межи плечи осадки от столицы. Ветер будет северный, небольшой или умеренный. Холодно: ночью в столице 0...-2 °C, завтра днем +3...+5 °C.

Как прогнозирует Диденко, холодная погода продлится на неделе, 17-18 марта похолодает также на востоке и юге Украины. Однако уже с 20-го марта в Украине начнет теплеть.

Ранее мы писали, что буровые платформы в Черном море, которые продолжают гореть у побережья Одесской области, загрязняют воздух опасными веществами.

В то же время Государственная экологическая инспекция Юго-западного округа провела исследование воды на пляжах Одессы. По данным экспертизы, опасных загрязнений моря не обнаружено.