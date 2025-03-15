Прогноз погоди в Україні на 16 березня

Дівчина ховається від дощу. Фото: Freepik

У неділю, 16 березня, весна сонячною погодою потішить не всі регіони України. Адже в деяких областях буде прохолодно та дощитиме.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook у суботу, 15 березня.

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Скриншот допису Наталки Діденко

Погода в Україні 16 березня

Отже, 16 березня на півдні та південному сході України триматиметься ще тепла погода з температурою повітря +15...+22 °C. Натомість у центрі буде прохолодніше, +5...+9 °C. Однак на Дніпропетровщині та Полтавщині завтра ще +9...+13 °C.

Водночас в західних та північних областях України протягом дня неділі очікується +3...+7 °C тепла. Вітер буде переважно північно-східний, помірний. Лише в тимчасово окупованому Криму на в Приазов'ї пориви південно-західного вітру будуть сильними, до штормових 15-20 м/с.

Як зазначає Діденко, через діяльність атмосферного фронту, який сьогодні проходить територією України, у неділю дощі пройдуть у центральних областях, на півдні та сході. Дощ, ймовірно, при нижчій температурі повітря, змішуватиметься із мокрим снігом.

Завтра буде антициклон, центр якого — над Великою Британією вигне аж до сходу Європи, до нас, свій гребінь високого тиску і тому опади вдень 16 березня витісняться з півночі та заходу України — побудуть у міжфронтальній зоні.

Температурна карта. Фото:Наталка Діденко/Facebook

У Києві в неділю дощ із мокрим снігом можливий вночі, завтра вдень гребінь британського антициклону виштовхає межи плечі опади від столиці. Вітер буде північний, невеликий або помірний. Холодно: вночі у столиці 0..-2 °C, завтра вдень +3...+5 °C.

Як прогнозує Діденко, холодна погода триватиме на тижні, 17-18 березня похолоднішає також на сході та півдні України. Однак вже з 20-го березня в Україні почне теплішати.

Раніше ми писали, що бурові платформи у Чорному морі, що продовжують горіти біля узбережжя Одещини, забруднюють повітря небезпечними речовинами.

Водночас Державна екологічна інспекція Південно-західного округу провела дослідження води на пляжах Одеси. За даними експертизи, небезпечних забруднень моря не виявлено.