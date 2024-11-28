Прогноз погоды в Украине 29 ноября от Укргидрометцентра

Женщина попала под снег с дождем. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 29 ноября, будет облачной. В нескольких областях в течение дня ожидается дождь, местами с мокрым снегом.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 29 ноября

По прогнозам синоптиков, в западных областях, а также Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях в течение дня ожидается дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории страны осадков не прогнозируется.

В северных, Винницкой, Хмельницкой областях и в Карпатах на дорогах возможно образование гололеда. Ветер юго-восточный, в западных областях с переходом на северо-западный, скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от +2 °C до -3 °C.

Ночью на востоке страны ожидается от +1 °C до -6 °C, днем на западе и юге от +3 °C до +8 °C. В Одесской области и в Крыму температура может достигать +12 °C.

Прогноз погоды на 29 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 29 ноября

Погода в Киеве будет морозной и снежной. Местами на дорогах гололедица.

Днем синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. Ночью температура будет от 0 °C до -2 °C, днем — от 0 °C до +2 °C.

Карта температур. Фото: ventusky

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что циклон изменит погодные условия в Украине, а уже в эти выходные на смену ему придет антициклон.

Также мы писали, что во Львове синоптики прогнозируют дожди 29 ноября.