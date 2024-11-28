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Кілька регіонів України накриє негода — прогноз погоди на завтра

28 листопада 2024 17:39
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 29 листопада від Укргідрометцентру
Жінка потрапила під сніг з дощем. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 29 листопада, буде хмарною. У кількох областях протягом дня йтиме дощ, місцями з мокрим снігом.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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За прогнозами синоптиків, у західних областях, а також у Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях протягом дня йтиме дощ, місцями з мокрим снігом. На решті території країни опадів не передбачається.

У північних, Вінницькій, Хмельницькій областях та в Карпатах на дорогах можливе утворення ожеледиці. Вітер південно-східний, у західних областях з переходом на північно-західний, швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря протягом доби коливатиметься від +2 °C до -3 °C.

Вночі на сході країни очікується від +1 °C до -6 °C, вдень на заході та півдні — від +3 °C до +8 °C. В Одеській області та Криму температура може досягати +12 °C.

погода в Україні
Прогноз погоди на 29 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 29 листопада

Погода у Києві буде морозною та сніжною. Місцями на дорогах ожеледиця.

Вдень синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ. Вночі температура буде від 0 °C до -2 °C, вдень — від 0 °C до +2 °C.

карта погоди
Карта температур. Фото: ventusky

Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, що циклон змінить погодні умови в Україні, а вже цими вихідними на зміну йому прийде антициклон.

Також ми писали, що у Львові синоптики прогнозують дощі протягом дня 29 листопада.

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