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Несколько областей накроет туман — прогноз погоды на завтра

29 декабря 2024 20:21
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине 30 декабря — прогноз от синоптиков
Сильный туман на дороге. Фото: gazeta.ua
Светлана Силенко - Редактор

В Украине неделя начнется с сухой, но морозной погоды. Местами отметки термометра ночью будут опускаться до -8 °C.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине 30 декабря

В понедельник в Украине будет облачная погода. Синоптики не прогнозируют существенных осадков. В западных и Винницкой областях ночью и утром туман.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +2...-3  C, днем 0...+5°C. В Карпатах ночью -3...-8 °C, днем около 0 °C.

Прогноз погоды в Украине на 30 декабря
Погода в Украине 30 декабря. Фото: скриншот

Предупреждение об опасности

Ночью и утром 30 декабря в западных и Винницкой областях будет сильный туман, видимость 200-500 м. Поэтому объявлен первый уровень опасности, желтый. Такие погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта.

Прогноз погоды в Украине на 30 декабря
Предупреждение об опасности в нескольких областях Украины. Фото: скриншот

Погода на Киевщине 30 декабря

В Киевской области в понедельник не прогнозируют существенных осадков, температура ночью +2...-3 °C, днем 0...+5 °C. В столице ночью 0...+2 °C, днем +2...+4 °C.

Погода на Киевщине 30 декабря
Погода на Киевщине 30 декабря. Фото: скриншот

Напомним, в Украине в начале недели будет теплая и сухая погода. Однако впоследствии ситуация изменится — температура воздуха упадет, прогнозируют осадки.

В понедельник в Одессе будет облачно. Температура воздуха может опуститься до  0 °C.

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