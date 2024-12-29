Погода в Україні 30 грудня — прогноз від синоптиків

Сильний туман на дорозі. Фото: gazeta.ua

В Україні тиждень розпочнеться із сухої, але морозної погоди. Подекуди позначки термометра вночі опускатимуться до -8 °C.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні 30 грудня

В понеділок в Україні буде хмарна погода. Синоптики не прогнозують істотних опадів. У західних та Вінницькій областях вночі та вранці туман.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +2...-3 °C, вдень 0...+5 °C. В Карпатах вночі -3...-8 °C, вдень близько 0 °C.

Погода в Україні 30 грудня. Фото: скриншот

Попередження про небезпеку

Вночі та вранці 30 грудня у західних та Вінницькій областях буде сильний туман, видимість 200-500 м. Через це оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Попередження про небезпеку в кількох областях України. Фото: скриншот

Погода на Київщині 30 грудня

У Київській області в понеділок не прогнозують істотних опадів. Температура вночі +2...-3 °C, вдень 0...+5 °C. У столиці вночі 0...+2 °C, вдень +2...+4 °C.

Погода на Київщині 30 грудня. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні на початку тижня буде тепла та суха погода. Однак згодом ситуація зміниться — температура повітря впаде, прогнозують опади.

В понеділок в Одесі буде хмарно. Температура повітря може опуститись до 0 °C.