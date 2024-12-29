Погода в Україні 30 грудня — прогноз від синоптиків

Кілька областей накриє сильний туман — прогноз погоди на завтра
В Україні тиждень розпочнеться із сухої, але морозної погоди. Подекуди позначки термометра вночі опускатимуться до -8 °C.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Погода в Україні 30 грудня
В понеділок в Україні буде хмарна погода. Синоптики не прогнозують істотних опадів. У західних та Вінницькій областях вночі та вранці туман.
Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +2...-3 °C, вдень 0...+5 °C. В Карпатах вночі -3...-8 °C, вдень близько 0 °C.
Попередження про небезпеку
Вночі та вранці 30 грудня у західних та Вінницькій областях буде сильний туман, видимість 200-500 м. Через це оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
Погода на Київщині 30 грудня
У Київській області в понеділок не прогнозують істотних опадів. Температура вночі +2...-3 °C, вдень 0...+5 °C. У столиці вночі 0...+2 °C, вдень +2...+4 °C.
Нагадаємо, в Україні на початку тижня буде тепла та суха погода. Однак згодом ситуація зміниться — температура повітря впаде, прогнозують опади.
В понеділок в Одесі буде хмарно. Температура повітря може опуститись до 0 °C.
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