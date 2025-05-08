Погода сегодня, 8 мая, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Люди гуляют в парке под дождем с зонтами. Фото: Новости.LIVE

Прогноз погоды в Украине на четверг, 8 мая, сообщили синоптики. Сейчас ожидается еще одна волна холода с северных направлений, наиболее ощутимую в северных и большинстве западных областей, где ночью на поверхности почвы прогнозировались заморозки. Большинство территории Украины — без осадков, лишь в Карпатском регионе и на юго-востоке, ночью и на юге страны, атмосферные дожди принесли кратковременные дожди.

Об этом в среду, 7 мая, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 8 мая

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В этот день ветер будет дуть преимущественно северный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью в северных и большинстве западных областей составила +1...+6 °С, на поверхности почвы заморозки 0...+3 °С, а днем ожидается +9...+14 °С. На остальной территории ночью +6...+11 °С, а днем +15...20 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер будет дуть северный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью составила +1...+6 °С, на поверхности почвы заморозки 0...+3 °С, днем ожидается +9...+14 °С.

В Киеве тем временем ночью фиксировалось +4...+6 °С, днем будет +12...+14 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, сегодня в большинстве областей Украины будет кратковременное прекращение осадков и даже выйдет солнышко. Однако в Карпатах ожидается дождь, местами даже с мокрым снегом. Кроме того, синоптик писала, что ночью дождь пройдет в восточных областях. Однако значительную часть Украины ожидает сухая погода.

Как прогнозировала Диденко, температура ночью будет +2...+7 °С, а на юге и востоке +9...+14 °С. Ночью на севере, западе, в Черкасской и Полтавской областях - местами заморозки на почве. В течение дня четверга предполагается +12...+17 °С, на юге +15...+20 °С, в западных областях +9...+13 °С.

Тем временем в Киеве 8 мая осадки маловероятны. Ночью было +4...+6 °С, днем ожидается +12...+14 °С.

Напомним, недавно мы писали, что 3 мая в Киевской области бушевала пылевая буря. Вследствие этого на дорогах будет очень плохая видимость.

Также мы писали, что в мае 2025 года Землю накроет серия сильных магнитных бурь.