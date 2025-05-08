Погода сьогодні, 8 травня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Хвиля холоду і дощі — прогноз погоди на сьогодні
Прогноз погоди в Україні на четвер, 8 травня, повідомили синоптики. Наразі очікується ще одна хвиля холоду з північних напрямків, найвідчутнішу в північних та більшості західних областей, де вночі на поверхні ґрунту прогнозувалися заморозки. Більшість території України — без опадів, лише в Карпатському регіоні та на південному сході, вночі і на півдні країни, атмосферні дощі принесли короткочасні дощі.
Про це у середу, 7 травня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 8 травня
В цей день вітер дутиме переважно північний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура вночі у північних та більшості західних областей становила +1...+6 °С, на поверхні ґрунту заморозки 0...+3 °С, а вдень очікується +9...+14 °С. На решті території вночі +6...+11 °С, а вдень +15...20 °С.
На території Київської області та Києва прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер дутиме північний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі становила +1...+6 °С, на поверхні ґрунту заморозки 0...+3 °С, вдень очікується +9...+14 °С.
У Києві тим часом вночі фіксувалося +4...+6 °С, вдень буде +12...+14 °С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні у більшості областей України буде короткочасне припинення опадів і навіть вийде сонечко. Однак в Карпатах очікується дощ, місцями навіть з мокрим снігом. Крім того, синоптик писала, що вночі дощ пройде у східних областях. Проте значну частину України очікує суха погода.
Як прогнозувала Діденко, температура вночі буде +2...+7 °С, а на півдні та сході +9...+14 °С. Вночі на півночі, заході, в Черкаській та Полтавській областях - подекуди заморозки на ґрунті. Протягом дня четверга передбачається +12...+17 °С, на півдні +15...+20 °С, у західних областях +9...+13 °С.
Тим часом у Києві 8 травня опади малоймовірні. Вночі було +4...+6 °С, вдень очікується +12...+14 °С.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що 3 травня у Київській області вирувала пилова буря. Внаслідок цього на дорогах буде дуже погана видимість.
Також ми писали, що у травні 2025 року Землю накриє серія сильних магнітних бур.
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