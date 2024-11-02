Прогноз погоды в Украине 3 ноября — синоптики рассказали о похолодании

Люди идут под дождем. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзев

В Украине ожидается облачная погода без осадков. При этом будет достаточно прохладно, максимальная температура воздуха будет достигать +11 °С.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Погода в Украине 3 ноября

В западных областях нашего государства ожидается облачная погода, однако обойдется без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью будет составлять -4…+1 °С;

днем +4…+9°С.

В северных областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью будет составлять -2…+3 °С;

днем +2…+7°С.

В центральных регионах прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью составит -1…+4 °С;

днем +3…+8°С.

В южных регионах и Крыму осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью составит +1…+6 °С;

днем +6…+11 °С.

В восточной части страны осадки не прогнозируются. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью составит -3…+2 °С;

днем +3…+8 °С.

Погода в Украине 3 ноября. Фото: Meteoprog

Напомним, во Львовской области на завтра прогнозируют гололедицу и слабый туман.

А в Укргидрометцентре предупредили о снеге в выходные в некоторых областях.