Прогноз погоды в Украине 3 ноября — синоптики рассказали о похолодании

Холода не избежать — прогноз погоды в Украине на завтра
В Украине ожидается облачная погода без осадков. При этом будет достаточно прохладно, максимальная температура воздуха будет достигать +11 °С.
Об этом сообщает Meteoprog.
Погода в Украине 3 ноября
В западных областях нашего государства ожидается облачная погода, однако обойдется без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью будет составлять -4…+1 °С;
- днем +4…+9°С.
В северных областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью будет составлять -2…+3 °С;
- днем +2…+7°С.
В центральных регионах прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью составит -1…+4 °С;
- днем +3…+8°С.
В южных регионах и Крыму осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью составит +1…+6 °С;
- днем +6…+11 °С.
В восточной части страны осадки не прогнозируются. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью составит -3…+2 °С;
- днем +3…+8 °С.
Напомним, во Львовской области на завтра прогнозируют гололедицу и слабый туман.
А в Укргидрометцентре предупредили о снеге в выходные в некоторых областях.
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