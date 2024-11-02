Прогноз погоди в Україні 3 листопада — синоптики розповіли про похолодання

Холоду не уникнути — прогноз погоди в Україні на завтра
В Україні очікується малохмарна погода без опадів. При цьому буде достатньо прохолодно, максимальна температура повітря сягатиме +11 °С.
Про це повідомляє Meteoprog.
Погода в Україні 3 листопада
У західних областях нашої держави очікується малохмарна погода, проте обійдеться без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі становитиме -4…+1 °С;
- вдень +4…+9 °С.
У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі становитиме -2…+3 °С;
- вдень +2…+7 °С.
У центральних регіонах прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі становитиме -1…+4 °С;
- вдень +3…+8 °С.
У південних регіонах та Криму опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі становитиме +1…+6 °С;
- вдень +6…+11 °С.
У східній частині країни опадів не прогнозується. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі становитиме -3…+2 °С;
- вдень +3…+8 °С.
Нагадаємо, на Львівщині на завтра прогнозують ожеледицю та слабкий туман.
А в Укргідрометцентрі попередили про сніг на вихідних у деяких областях.
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