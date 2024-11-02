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Холоду не уникнути — прогноз погоди в Україні на завтра

2 листопада 2024 17:11
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 3 листопада — синоптики розповіли про похолодання
Люди йдуть під дощем. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзев
Світлана Силенко - Редактор

В Україні очікується малохмарна погода без опадів. При цьому буде достатньо прохолодно, максимальна температура повітря сягатиме +11 °С.

Про це повідомляє Meteoprog.

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У західних областях нашої держави очікується малохмарна погода, проте обійдеться без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі становитиме -4…+1 °С;
  • вдень +4…+9 °С.

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • вночі становитиме -2…+3 °С;
  • вдень +2…+7 °С.

У центральних регіонах прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • вночі становитиме -1…+4 °С;
  • вдень +3…+8 °С.

У південних регіонах та Криму опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • вночі становитиме +1…+6 °С;
  • вдень +6…+11 °С.

У східній частині країни опадів не прогнозується. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • вночі становитиме -3…+2 °С;
  • вдень +3…+8 °С.
погода в Україні
Погода в Україні 3 листопада. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, на Львівщині на завтра прогнозують ожеледицю та слабкий туман.

А в Укргідрометцентрі попередили про сніг на вихідних у деяких областях.

Україна погода погода в Україні синоптик туман

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