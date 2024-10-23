Прогноз погоды в Украине на сегодня, 23 октября

Девочка под зонтиком осенью. Фото: pixabay.com

Погода в Украине сегодня, 23 октября, будет дождливая в некоторых областях. Местами ожидаются дожди, а также порывы ветра до 12 м/с.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталка Диденко.

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Прогноз погоды на 23 октября от Укргидрометцентра

Согласно данным синоптиков, в Украине ожидается переменная облачность, но дождь не обещают. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем +11...+16°С, в южной части +14...+19°С.

Прогноз погоды в Украине на 23 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киеву и области 23 октября

В столице тоже дождя не будет, а вот небольшую облачность синоптики обещают. Температура воздуха в Киеве и области +12...+14°С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

А вот синоптик Наталка Диденко прогнозирует дождь и ветер в западных областях. В то же время, на Левобережье усилится ветер до 8-12 метров в секунду.

Сообщение Наталки Диденко. Фото: Скриншот

Напомним, 23 октября в Одессе ожидается относительно теплая погода. В течение дня температура воздуха увеличится до +17 °C. Осадков не предполагается.

Ранее мы писали, что нынешняя зима будет менее суровой, с преимущественно теплыми днями. Однако кратковременных похолоданий не миновать.