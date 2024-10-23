Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 23 жовтня

Дівчинка під парасолькою восени. Фото: pixabay.com

Погода в Україні сьогодні, 23 жовтня, буде дощовою в деяких областях. Місцями очікуються дощі, а також пориви вітру до 12 м/с.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 23 жовтня від Укргідрометцентру

Згідно з даними синоптиків, в Україні очікується мінлива хмарність, проте дощ не обіцяють. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень +11...+16 °С, у південній частині +14...+19 °С.

Прогноз погоди в Україні на 23 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Києву та області 23 жовтня

У столиці також дощу не буде, а ось невелику хмарність синоптики обіцяють. Температура повітря у Києві та області +12...+14 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

А ось синоптик Наталка Діденко прогнозує дощ та вітер у західних областях. Водночас на Лівобережжі посилиться вітер до 8-12 метрів за секунду.

Допис Наталки Діденко. Фото: Скриншот

Нагадаємо, 23 жовтня в Одесі очікується відносно тепла погода. Протягом дня температура повітря підвищиться до +17 °C. Опадів не передбачається.

Раніше ми писали, що цьогорічна зима буде менш суворою, з переважно теплими днями. Проте короткочасних похолодань не оминути.