Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 23 жовтня

Хмарно, тепло та місцями дощ — синоптики дали прогноз погоди на середу
Погода в Україні сьогодні, 23 жовтня, буде дощовою в деяких областях. Місцями очікуються дощі, а також пориви вітру до 12 м/с.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 23 жовтня від Укргідрометцентру
Згідно з даними синоптиків, в Україні очікується мінлива хмарність, проте дощ не обіцяють. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень +11...+16 °С, у південній частині +14...+19 °С.
Погода по Києву та області 23 жовтня
У столиці також дощу не буде, а ось невелику хмарність синоптики обіцяють. Температура повітря у Києві та області +12...+14 °С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
А ось синоптик Наталка Діденко прогнозує дощ та вітер у західних областях. Водночас на Лівобережжі посилиться вітер до 8-12 метрів за секунду.
Нагадаємо, 23 жовтня в Одесі очікується відносно тепла погода. Протягом дня температура повітря підвищиться до +17 °C. Опадів не передбачається.
Раніше ми писали, що цьогорічна зима буде менш суворою, з переважно теплими днями. Проте короткочасних похолодань не оминути.
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