Главная Метео Облачно и с дождями — в каких городах сегодня следует взять зонт

Облачно и с дождями — в каких городах сегодня следует взять зонт

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 06:25
Сегодня на севере Украины будет дождливо, а погода будет облачной, прогнозируют синоптики
Мужчина с зонтиком и кофе под дождем. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики на сегодня, 28 сентября, прогнозируют по Украине осеннюю и облачную погоду. В некоторых областях жителям не лишним будет прихватить зонтик из-за осадков.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды на 28 сентября от Укргидрометцентра

Метеорологи Укргидрометцентра на сегодня прогнозируют дожди в северной части Украины. Это касается Луцкой, Житомирской и Киевской областей. На остальной территории дождей не будет.

Прогноз погоди в Україні на 28 вересня
Погода в Украине 28 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха на западе и севере +9...+14 °С. На остальной территории около +13...+18 °С.

Прогноз от Наталки Диденко

Синоптик предупреждает, что 28 сентября будут дожди в северной части Украины. Осадки будет провоцировать атмосферный фронт. По ее словам, из-за атмосферного фронта в зоне осадков будет холоднее всего. Кроме того, холод прогнозируют также в Карпатах.

Прогноз погоди в Україні на 28 вересня
Погода в Украине 28 сентября. Фото: Meteopost

Во влажной облачной зоне днем будет +9...+12 °С. На остальной территории ожидается +12...+16 °С, на юге +14...+18 °С.

Погода в Киеве 28 сентября

В столице, по данным Диденко, будет облачная погода и большая вероятность дождя. В течение дня ожидается прохладная осенняя погода — +10...+12 °С.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, чего ждать от погоды в Украине в течение октября. Также сообщали, когда в Украину придет так называемое "бабье лето".

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
