Магнитные бури 22 февраля — прогноз на сегодня

Какая активность Солнца сегодня — прогноз магнитных бурь
В воскресенье, 22 февраля, существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируют. Геомагнитное поле будет оставаться спокойным, а солнечная активность — низкой.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь на 22 февраля
За последние сутки на Солнце зафиксирована одна вспышка класса B, которая не оказывает значительного влияния на Землю. Специалисты также отмечают небольшую вероятность вспышек М-класса.
Солнечная активность 22 февраля
- вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки М-класса — 10%;
- вероятность вспышки Х-класса — 1%;
- количество солнечных пятен — 1.
Влияние магнитных бурь на здоровье
Специалисты напоминают, что магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.
Возможные симптомы во время магнитных бурь:
- головная боль и давление в висках;
- головокружение и слабость;
- быстрая усталость, сонливость или бессонница;
- раздражительность и перепады настроения;
- снижение концентрации внимания;
- колебания артериального давления;
- обострение хронических болезней.
Своевременные предупреждения о повышенной солнечной активности помогают людям лучше контролировать состояние здоровья и уменьшить риски в опасные периоды.
Погода в Украине
Ранее специалисты предупреждали, что в течение выходных, 21-22 февраля, в большинстве регионов Украины сохранится холодная погода. Во многих областях сохранятся ощутимые минусовые температуры.
Синоптики предупредили украинцев, что 22 февраля местами столбик термометра упадет до -18 °С. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны осадки.
В то же время синоптик Наталья Птуха отметила, что постепенное потепление уже приближается. По ее словам, ночью еще возможны морозы, однако в дневные часы температура воздуха будет постепенно расти.
