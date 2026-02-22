Магнитные бури 22 февраля — прогноз на сегодня

В воскресенье, 22 февраля, существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируют. Геомагнитное поле будет оставаться спокойным, а солнечная активность — низкой.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Прогноз магнитных бурь на 22 февраля

За последние сутки на Солнце зафиксирована одна вспышка класса B, которая не оказывает значительного влияния на Землю. Специалисты также отмечают небольшую вероятность вспышек М-класса.

Солнечная активность 22 февраля

вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки М-класса — 10%;

вероятность вспышки Х-класса — 1%;

количество солнечных пятен — 1.

Прогноз магнитных бурь. Фото: solarmeteo.ukalendar.com

Влияние магнитных бурь на здоровье

Специалисты напоминают, что магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.

Возможные симптомы во время магнитных бурь:

головная боль и давление в висках;

головокружение и слабость;

быстрая усталость, сонливость или бессонница;

раздражительность и перепады настроения;

снижение концентрации внимания;

колебания артериального давления;

обострение хронических болезней.

Своевременные предупреждения о повышенной солнечной активности помогают людям лучше контролировать состояние здоровья и уменьшить риски в опасные периоды.

Погода в Украине

Ранее специалисты предупреждали, что в течение выходных, 21-22 февраля, в большинстве регионов Украины сохранится холодная погода. Во многих областях сохранятся ощутимые минусовые температуры.

Синоптики предупредили украинцев, что 22 февраля местами столбик термометра упадет до -18 °С. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны осадки.

В то же время синоптик Наталья Птуха отметила, что постепенное потепление уже приближается. По ее словам, ночью еще возможны морозы, однако в дневные часы температура воздуха будет постепенно расти.