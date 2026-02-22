Погода сегодня, 22 февраля, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Девушка на улице в морозную погоду. Фото иллюстративное: УНІАН

Синоптики спрогнозировали погоду на воскресенье, 22 февраля. В некоторых областях возможны осадки.

Об этом в субботу, 21 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Какая погода будет в Украине 22 февраля

Будет облачно с прояснениями. В западных, Житомирской, Винницкой областях, а ночью на юге Одесской области пройдет небольшой снег, который днем будет сопровождаться дождем. На остальной территории без осадков.

На дорогах всей страны, кроме юго-восточных регионов, местами гололедица. Юго-западный, а на юге и востоке стране северо-восточный ветер достигнет 5–10 м/с. В Карпатах днем возможны порывы до 15–20 м/с.

Ночью похолодает до -10...-15 °С, на северо-востоке — до -18 °С. Днем потеплеет до -3...+2 °С. В западных и южных областях ночью столбики термометров снизятся до -1...-6 °С, а днем поднимутся до +1...+6 °С. В Крыму ночью будет 0...+5 °С, а днем — +3...+8 °С.

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Без осадков, но на дорогах местами гололедица. Ветер с юго-запада достигнет 5–10 м/с. Ночью в столице предполагается -10...-12 °С, а в области — -10...-15 °С. Днем в Киеве воздух прогреется до 0 °С, а в Киевской области — до -3...+2 °С.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, ночью 22 февраля ожидается -10...-16 °С, на юге и западе — -1...-6 °С. Днем потеплеет до -3...+4 °С.

Из-за антициклона обойдется без большого количества осадков, но в западных регионах возможны дожди.

В Киеве увеличится облачность, но без существенных осадков. Ночью столбики термометров снизятся до -12 °С, а днем поднимутся до -1 °С.

Напомним, в Харькове 22 февраля будет морозно, но преимущественно сухо. Правда, ожидаются неблагоприятные погодные условия: гололедица и туман.

Ранее синоптики спрогнозировали погоду на выходные, 21 и 22 февраля. Ночью ударят морозы, но днем сильных холодов не предвидится.