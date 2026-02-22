Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Гидрометцентр прогнозирует до -18 °С в Украине на сегодня

Гидрометцентр прогнозирует до -18 °С в Украине на сегодня

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 06:25
Погода сегодня, 22 февраля, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Девушка на улице в морозную погоду. Фото иллюстративное: УНІАН

Синоптики спрогнозировали погоду на воскресенье, 22 февраля. В некоторых областях возможны осадки.

Об этом в субботу, 21 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Какая погода будет в Украине 22 февраля

Погода в Украине 22 февраля 2026 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Будет облачно с прояснениями. В западных, Житомирской, Винницкой областях, а ночью на юге Одесской области пройдет небольшой снег, который днем будет сопровождаться дождем. На остальной территории без осадков.

На дорогах всей страны, кроме юго-восточных регионов, местами гололедица. Юго-западный, а на юге и востоке стране северо-восточный ветер достигнет 5–10 м/с. В Карпатах днем возможны порывы до 15–20 м/с.

Ночью похолодает до -10...-15 °С, на северо-востоке — до -18 °С. Днем потеплеет до -3...+2 °С. В западных и южных областях ночью столбики термометров снизятся до -1...-6 °С, а днем поднимутся до +1...+6 °С. В Крыму ночью будет 0...+5 °С, а днем — +3...+8 °С.

Температуры в Украине 22 февраля 2026 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Без осадков, но на дорогах местами гололедица. Ветер с юго-запада достигнет 5–10 м/с. Ночью в столице предполагается -10...-12 °С, а в области — -10...-15 °С. Днем в Киеве воздух прогреется до 0 °С, а в Киевской области — до -3...+2 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, ночью 22 февраля ожидается -10...-16 °С, на юге и западе — -1...-6 °С. Днем потеплеет до -3...+4 °С.

Из-за антициклона обойдется без большого количества осадков, но в западных регионах возможны дожди.

В Киеве увеличится облачность, но без существенных осадков. Ночью столбики термометров снизятся до -12 °С, а днем поднимутся до -1 °С.

Напомним, в Харькове 22 февраля будет морозно, но преимущественно сухо. Правда, ожидаются неблагоприятные погодные условия: гололедица и туман.

Ранее синоптики спрогнозировали погоду на выходные, 21 и 22 февраля. Ночью ударят морозы, но днем сильных холодов не предвидится.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации