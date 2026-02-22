Погода сьогодні, 22 лютого, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Дівчина на вулиці в морозну погоду. Фото ілюстративне: УНІАН

Прогноз погоди на неділю, 22 лютого, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. У деяких регіонах очікуються опади.

Про це в суботу, 21 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Яка погода буде в Україні 22 лютого

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

У західних, Житомирській, Вінницькій областях, а вночі на півдні Одещини пройде невеликий сніг, який удень супроводжуватиметься дощем. На решті території без опадів.

На дорогах усієї країни, крім південно-східних регіонів, місцями ожеледиця. Південно-західний, а на півдні та сході країні північно-східний вітер сягне 5–10 м/с. У Карпатах удень можливі пориви до 15–20 м/с.

Уночі похолодає до -10...-15 °С, на північному сході — до -18 °С. Удень потеплішає до -3...+2 °С. У західних і південних областях уночі стовпчики термометрів знизяться до -1...-6 °С, а вдень піднімуться до +1...+6 °С. У Криму вночі буде 0...+5 °С, а вдень — +3...+8 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Без опадів, але на дорогах місцями ожеледиця. Вітер із південного заходу сягне 5–10 м/с. Уночі у столиці передбачається -10...-12 °С, а в області — -10...-15 °С. Удень у Києві повітря прогріється до 0 °С, а на Київщині — до -3...+2 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, уночі 22 лютого очікується -10...-16 °С, на півдні та заході — -1...-6 °С. Удень потеплішає до -3...+4 °С.

Через антициклон обійдеться без великої кількості опадів, але в західних регіонах можливі дощі.

У Києві збільшиться хмарність, але без істотних опадів. Уночі стовпчики термометрів знизяться до -12 °С, а вдень піднімуться до -1 °С.

