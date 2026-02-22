Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Гідрометцентр прогнозує до -18 °С в Україні на сьогодні

Гідрометцентр прогнозує до -18 °С в Україні на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 06:25
Погода сьогодні, 22 лютого, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Дівчина на вулиці в морозну погоду. Фото ілюстративне: УНІАН

Прогноз погоди на неділю, 22 лютого, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. У деяких регіонах очікуються опади.

Про це в суботу, 21 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Яка погода буде в Україні 22 лютого 

Погода в Україні 22 лютого 2026 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

У західних, Житомирській, Вінницькій областях, а вночі на півдні Одещини пройде невеликий сніг, який удень супроводжуватиметься дощем. На решті території без опадів.

На дорогах усієї країни, крім південно-східних регіонів, місцями ожеледиця. Південно-західний, а на півдні та сході країні північно-східний вітер сягне 5–10 м/с. У Карпатах удень можливі пориви до 15–20 м/с.

Уночі похолодає до -10...-15 °С, на північному сході — до -18 °С. Удень потеплішає до -3...+2 °С. У західних і південних областях уночі стовпчики термометрів знизяться до -1...-6 °С, а вдень піднімуться до +1...+6 °С. У Криму вночі буде 0...+5 °С, а вдень — +3...+8 °С.

Температури в Україні 22 лютого 2026 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Без опадів, але на дорогах місцями ожеледиця. Вітер із південного заходу сягне 5–10 м/с. Уночі у столиці передбачається -10...-12 °С, а в області — -10...-15 °С. Удень у Києві повітря прогріється до 0 °С, а на Київщині — до -3...+2 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, уночі 22 лютого очікується -10...-16 °С, на півдні та заході — -1...-6 °С. Удень потеплішає до -3...+4 °С. 

Через антициклон обійдеться без великої кількості опадів, але в західних регіонах можливі дощі.

У Києві збільшиться хмарність, але без істотних опадів. Уночі стовпчики термометрів знизяться до -12 °С, а вдень піднімуться до -1 °С.

Нагадаємо, у Харкові 22 лютого буде морозно, але переважно сухо. Щоправда, очікуються несприятливі погодні умови: ожеледиця й туман.

Раніше синоптики спрогнозували погоду на вихідні, 21 і 22 лютого. Уночі вдарять морози, але вдень сильних холодів не передбачається.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації