Погода сьогодні, 19 лютого, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Прогноз погоди в Україні на четвер, 19 лютого, надали синоптики. Буде хмарно. Очікуються опади.

Про це в середу, 18 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 19 лютого

Пройде помірний сніг, на південному сході та сході дощ із переходом у сніг, уночі місцями ожеледь. У Кіровоградській, Черкаській, Полтавській і Сумській областях уночі значний сніг. У західних областях, удень на Правобережжі місцями невеликий сніг. На дорогах країни всюди, крім південного сходу та Закарпаття, ожеледиця (I, жовтий, рівень небезпечності).

Вітер із північного заходу та заходу сягне 7–12 м/с, але вночі в південних і більшості центральних областях, а вдень на Лівобережжі можливі пориви 15–20 м/с.

Уночі похолодає до -7...-13 °С, удень потеплішає до -3...-9 °С. Упродовж доби на південному сході та сході 0...-5 °С, а на Закарпатті та у Криму — -3...+2 °С.

У Києві та на Київщині буде хмарно. Уночі пройде помірний, а вдень невеликий сніг. На дорогах утвориться ожеледиця (I, жовтий, рівень небезпечності). Переважно західний вітер сягне 7–12 м/с. Уночі на Київщині похолодає до -8...-13 °С, а в Києві — до -9...-11 °С. Удень у столиці повітря прогріється до -4...-6 °С, а в області — до -3...-8 °С.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 19 лютого найбільш низькою буде нічна температура на півночі, місцями в центрі та навіть на Одещині: уночі -9...-12 °С. На решті території України очікується -4...-9 °С, на півдні та Закарпатті — близько 0 °С. Удень повітря прогріється до -2...-5 °С, на півночі місцями — -7 °С, на південному заході та південному сході — -1...+3 °С, у Криму — +4...+7 °С.

На півдні, сході, подекуди в центральних областях очікується сильний вітер зі штормовими поривами. Опади можливі вночі на Лівобережжі. Удень сніжитиме лише на сході та північного сході, а ввечері буде сухо й там.

У Києві вночі сніг, удень без опадів. Вітер із північного заходу буде рвучким. Уночі стовпчики термометрів знизяться до -10 °С, а вдень потеплішає — до -5 °С.

Нагадаємо, у Києві та на Київщині 19 лютого очікуються несприятливі погодні умови. Можливі ожеледиця та помірний сніг.

Раніше Наталка Діденко повідомила, якою буде погода в Україні найближчими днями. 19 лютого передбачаються морози, але вже за кілька днів настане потепління.