Гидрометцентр прогнозирует гололед и шквалы в Украине на сегодня

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 15:19
Прогноз погоды на сегодня, 19 февраля, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Люди идут по улице во время сильного ветра. Фото иллюстративное: info-rm.com

Прогноз погоды в Украине на четверг, 19 февраля, дали синоптики. Будет облачно. Ожидаются осадки.

Об этом в среду, 18 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 19 февраля

Погода в Украине 19 февраля 2026 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Пройдет умеренный снег, на юго-востоке и востоке дождь с переходом в снег, ночью местами гололед. В Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях ночью значительный снег. В западных областях, днем на Правобережье местами небольшой снег. На дорогах страны везде, кроме юго-востока и Закарпатья, гололедица (I, желтый, уровень опасности).

Метеорологические явления в Украине 19 февраля 2026 года
Карта "Опасные метеорологические явления" от Укргидрометцентра

Ветер с северо-запада и запада достигнет 7–12 м/с, но ночью в южных и большинстве центральных областях, а днем на Левобережье возможны порывы 15–20 м/с.

Ночью похолодает до -7...-13 °С, днем потеплеет до -3...-9 °С. В течение суток на юго-востоке и востоке 0...-5 °С, а на Закарпатье и в Крыму — -3...+2 °С.

Температуры в Украине 19 февраля 2026 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно. Ночью пройдет умеренный, а днем небольшой снег. На дорогах образуется гололедица (I, желтый, уровень опасности). Преимущественно западный ветер достигнет 7–12 м/с. Ночью на Киевщине похолодает до -8...-13 °С, а в Киеве — до -9...-11 °С. Днем в столице воздух прогреется до -4...-6 °С, а в области — до -3...-8 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 19 февраля наиболее низкой будет ночная температура на севере, местами в центре и даже в Одесской области: ночью -9...-12 °С. На остальной территории Украины ожидается -4...-9 °С, на юге и Закарпатье — около 0 °С. Днем воздух прогреется до -2...-5 °С, на севере местами — -7 °С, на юго-западе и юго-востоке — -1...+3 °С, в Крыму — +4...+7 °С.

На юге, востоке, местами в центральных областях ожидается сильный ветер со штормовыми порывами. Осадки возможны ночью на Левобережье. Днем будет снежить только на востоке и северо-востоке, а вечером будет сухо и там.

В Киеве ночью снег, днем без осадков. Ветер с северо-запада будет порывистым. Ночью столбики термометров снизятся до -10 °С, а днем потеплеет — до -5 °С.

Напомним, в Киеве и Киевской области 19 февраля ожидаются неблагоприятные погодные условия. Возможны гололедица и умеренный снег.

Ранее Наталка Диденко сообщила, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. 19 февраля предполагаются морозы, но уже через несколько дней наступит потепление.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
