Прогноз магнітних бур на сьогодні — чого чекати 22 лютого

Чи варто хвилюватися метеозалежним — прогноз магнітних бур
У неділю, 22 лютого, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозують. Геомагнітне поле залишатиметься спокійним, а сонячна активність — низькою.
Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на дані Meteoprog.
Прогноз магнітних бур на 22 лютого
За останню добу на Сонці зафіксовано один спалах класу B, який не має значного впливу на Землю. Фахівці також зазначають невелику ймовірність спалахів М-класу.
Сонячна активність 22 лютого
- ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- ймовірність спалаху М-класу — 10%;
- ймовірність спалаху Х-класу — 1%;
- кількість сонячних плям — 1.
Вплив магнітних бур на здоров'я
Фахівці нагадують, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто має серцево-судинні захворювання.
Можливі симптоми під час магнітних бур:
- головний біль і тиск у скронях;
- запаморочення та слабкість;
- швидка втома, сонливість або безсоння;
- дратівливість і перепади настрою;
- зниження концентрації уваги;
- коливання артеріального тиску;
- загострення хронічних хвороб.
Своєчасні попередження про підвищену сонячну активність допомагають людям краще контролювати стан здоров'я та зменшити ризики у небезпечні періоди.
Погода в Україні
Раніше фахівці попереджали, що упродовж вихідних, 21-22 лютого, в більшості регіонів України утримається холодна погода. У багатьох областях збережуться відчутні мінусові температури.
Синоптики попередили українців, що 22 лютого подекуди стовпчик термометра впаде до -18 °С. Очікується хмарна погода з проясненнями, місцями можливі опади.
Водночас синоптикиня Наталія Птуха зазначила, що поступове потепління вже наближається. За її словами, вночі ще можливі морози, однак у денні години температура повітря поступово зростатиме.
