Чи варто хвилюватися метеозалежним — прогноз магнітних бур

Чи варто хвилюватися метеозалежним — прогноз магнітних бур

Дата публікації: 22 лютого 2026 14:21
Прогноз магнітних бур на сьогодні — чого чекати 22 лютого
Жінка тримається за голову. Фото: Freepik

У неділю, 22 лютого, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозують. Геомагнітне поле залишатиметься спокійним, а сонячна активність — низькою.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на дані Meteoprog.

Читайте також:

Прогноз магнітних бур на 22 лютого

За останню добу на Сонці зафіксовано один спалах класу B, який не має значного впливу на Землю. Фахівці також зазначають невелику ймовірність спалахів М-класу.

Сонячна активність 22 лютого

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху М-класу — 10%;
  • ймовірність спалаху Х-класу — 1%;
  • кількість сонячних плям — 1.
Прогноз магнітних бур на 22 лютого
Прогноз магнітних бур. Фото: solarmeteo.ukalendar.com

Вплив магнітних бур на здоров'я

Фахівці нагадують, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто має серцево-судинні захворювання.

Можливі симптоми під час магнітних бур:

  • головний біль і тиск у скронях;
  • запаморочення та слабкість;
  • швидка втома, сонливість або безсоння;
  • дратівливість і перепади настрою;
  • зниження концентрації уваги;
  • коливання артеріального тиску;
  • загострення хронічних хвороб.

Своєчасні попередження про підвищену сонячну активність допомагають людям краще контролювати стан здоров'я та зменшити ризики у небезпечні періоди.

Погода в Україні

Раніше фахівці попереджали, що упродовж вихідних, 21-22 лютого, в більшості регіонів України утримається холодна погода. У багатьох областях збережуться відчутні мінусові температури.

Синоптики попередили українців, що 22 лютого подекуди стовпчик термометра впаде до -18 °С. Очікується хмарна погода з проясненнями, місцями можливі опади.

Водночас синоптикиня Наталія Птуха зазначила, що поступове потепління вже наближається. За її словами, вночі ще можливі морози, однак у денні години температура повітря поступово зростатиме.

космос Сонце магнітні бурі метеозалежність погане самопочуття
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
