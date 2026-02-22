Прогноз магнітних бур на сьогодні — чого чекати 22 лютого

У неділю, 22 лютого, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозують. Геомагнітне поле залишатиметься спокійним, а сонячна активність — низькою.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на дані Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Прогноз магнітних бур на 22 лютого

За останню добу на Сонці зафіксовано один спалах класу B, який не має значного впливу на Землю. Фахівці також зазначають невелику ймовірність спалахів М-класу.

Сонячна активність 22 лютого

ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху М-класу — 10%;

ймовірність спалаху Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 1.

Прогноз магнітних бур. Фото: solarmeteo.ukalendar.com

Вплив магнітних бур на здоров'я

Фахівці нагадують, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто має серцево-судинні захворювання.

Можливі симптоми під час магнітних бур:

головний біль і тиск у скронях;

запаморочення та слабкість;

швидка втома, сонливість або безсоння;

дратівливість і перепади настрою;

зниження концентрації уваги;

коливання артеріального тиску;

загострення хронічних хвороб.

Своєчасні попередження про підвищену сонячну активність допомагають людям краще контролювати стан здоров'я та зменшити ризики у небезпечні періоди.

Погода в Україні

Раніше фахівці попереджали, що упродовж вихідних, 21-22 лютого, в більшості регіонів України утримається холодна погода. У багатьох областях збережуться відчутні мінусові температури.

Синоптики попередили українців, що 22 лютого подекуди стовпчик термометра впаде до -18 °С. Очікується хмарна погода з проясненнями, місцями можливі опади.

Водночас синоптикиня Наталія Птуха зазначила, що поступове потепління вже наближається. За її словами, вночі ще можливі морози, однак у денні години температура повітря поступово зростатиме.