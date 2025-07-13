Погода сегодня 13 июля в Украине — Укргидрометцентр

Мальчик с зонтиком стоит под сильным ветром. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 13 июля, дали синоптики. В некоторых регионах будут осадки и шквалы.

Об этом в субботу, 12 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 13 июля

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью на северо-востоке, а днем в восточных областях облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с (I, желтый, уровень опасности). На остальной территории переменная облачность, без осадков.

Карта "Опасные метеорологические явления" от Укргидрометцентра

Ветер на Левобережье будет дуть с юго-запада со скоростью 7–12 м/с, а на остальных территориях — с переменных направлений со скоростью 3–8 м/с.

Ночью температура снизится до +14...19 °С, а днем повысится до +24...+29 °С. На юго-востоке ночью ожидается +20...+25 °С, а днем — +29...+34 °С. Наиболее жарко будет в Донецкой и Луганской областях: +35...+38 °С. А вот на западе страны наоборот ожидаются самые низкие температуры: +9...+14 °С ночью и +21...+26 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области переменная облачность. Без осадков. Скорость ветра переменных направлений достигнет 3–8 м/с. Ночью в столице ожидается +16...+18 °С, а в области — +14...+19 °С. Днем в Киеве потеплеет до +27...+29 °С, а за пределами столицы — до +24...29 °С.

Напомним, по прогнозам синоптиков, 13 июля в Украине будет жарко. В некоторых регионах ожидаются неблагоприятные погодные условия: град, дожди и шквалы.

Также мы сообщали, что Одессу днем 13 июля накроет жара. Столбики термометров поднимутся до +33 °С.