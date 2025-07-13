Погода сьогодні 13 липня в Україні — Укргідрометцентр

Хлопчик із парасолькою стоїть під сильним вітром. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на неділю, 13 липня, надали синоптики. У деяких регіонах будуть опади та шквали.

Про це в суботу, 12 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 13 липня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі на північному сході, а вдень у східних областях хмарно із проясненнями, короткочасні дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15–20 м/с (I, жовтий, рівень небезпечності). На решті території мінлива хмарність, без опадів.

Карта "Небезпечні метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

Вітер на Лівобережжі дутиме з південного заходу зі швидкістю 7–12 м/с, а на інших територіях — зі змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с.

Уночі температура знизиться до +14...19 °С, а вдень підвищиться до +24...+29 °С. На південному сході вночі очікується +20...+25 °С, а вдень — +29...+34 °С. Найбільш спекотно буде на Донеччині та Луганщині: +35...+38 °С. А от на заході країни навпаки очікуються найнижчі температури: +9...+14 °С уночі та +21...+26 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині мінлива хмарність. Без опадів. Швидкість вітру змінних напрямків сягне 3–8 м/с. Уночі у столиці очікується +16...+18 °С, а в області — +14...+19 °С. Удень у Києві потеплішає до +27...+29 °С, а за межами столиці — до +24...29 °С.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 13 липня в Україні буде спекотно. У деяких регіонах очікуються несприятливі погодні умови: град, дощі та шквали.

Також ми повідомляли, що Одесу вдень 13 липня накриє спека. Стовпчики термометрів піднімуться до +33 °С.