Погода сьогодні 13 липня в Україні — Укргідрометцентр

Із градом і шквалами — яка погода буде в Україні сьогодні
Прогноз погоди в Україні на неділю, 13 липня, надали синоптики. У деяких регіонах будуть опади та шквали.
Про це в суботу, 12 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 13 липня
Уночі на північному сході, а вдень у східних областях хмарно із проясненнями, короткочасні дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15–20 м/с (I, жовтий, рівень небезпечності). На решті території мінлива хмарність, без опадів.
Вітер на Лівобережжі дутиме з південного заходу зі швидкістю 7–12 м/с, а на інших територіях — зі змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с.
Уночі температура знизиться до +14...19 °С, а вдень підвищиться до +24...+29 °С. На південному сході вночі очікується +20...+25 °С, а вдень — +29...+34 °С. Найбільш спекотно буде на Донеччині та Луганщині: +35...+38 °С. А от на заході країни навпаки очікуються найнижчі температури: +9...+14 °С уночі та +21...+26 °С.
У Києві та на Київщині мінлива хмарність. Без опадів. Швидкість вітру змінних напрямків сягне 3–8 м/с. Уночі у столиці очікується +16...+18 °С, а в області — +14...+19 °С. Удень у Києві потеплішає до +27...+29 °С, а за межами столиці — до +24...29 °С.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 13 липня в Україні буде спекотно. У деяких регіонах очікуються несприятливі погодні умови: град, дощі та шквали.
Також ми повідомляли, що Одесу вдень 13 липня накриє спека. Стовпчики термометрів піднімуться до +33 °С.
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