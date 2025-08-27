Погода в Украине завтра, 28 августа — прогноз Укргидрометцентра и Наталки Диденко

Летняя погода. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 28 августа, в Украине ожидается теплая и солнечная погода без осадков. Комфортная температура сделает этот день благоприятным для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Об этом сообщили Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Реклама

Читайте также:

Прогноз погоды на 28 августа от Укргидрометцентра

28 августа ожидается преимущественно ясная погода с небольшой облачностью, без осадков.

Ветер будет в основном юго-восточный, умеренный, 5-10 м/с.

Ночью температура составит +10...+15 °С, в северо-восточных регионах будет прохладнее — +7...+12 °С. Днем воздух прогреется до +23...+28 °С, а на юге местами поднимется до +30 °С.

Прогноз погоды на 28 августа. Фото: facebook.com/UkrHMC

Прогноз погоды на 28 августа от Наталки Диденко

Как сообщила синоптик, завтра в большинстве регионов Украины ожидается теплая погода — днем температура будет колебаться от +25°C до +29 °C. На юге и западе местами воздух прогреется до +30 °C, тогда как на Сумщине и Черниговщине будет прохладнее — всего +20...+23 °C.

В Киеве прогнозируют сухой и солнечный день с температурой около +25 °C.

Температурная карта Украины. Фото: Метеопост

Напомним, в Харькове завтра синоптики прогнозируют теплую погоду с переменной облачностью.

А также мы писали, ждать ли жару в последние четверг лета в Киеве.