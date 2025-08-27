Відео
Головна Метео Ідеальний день для прогулянок — прогноз погоди на завтра

Ідеальний день для прогулянок — прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 20:00
Погода в Україні завтра 28 серпня — Укргідрометцентру та Наталки Діденко
Літня погода. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 28 серпня, в Україні очікується тепла та сонячна погода без опадів. Комфортна температура зробить цей день сприятливим для прогулянок та відпочинку на свіжому повітрі.

Про це повідомили Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди на 28 серпня від Укргідрометцентру

28 серпня очікується переважно ясна погода з невеликою хмарністю, без опадів.

Вітер буде здебільшого південно-східний, помірний, 5-10 м/с.

Уночі температура становитиме +10…+15 °С, у північно-східних регіонах буде прохолодніше — +7…+12 °С. Вдень повітря прогріється до +23…+28 °С, а на півдні місцями підніметься до +30 °С.

Прогноз погоди 28 серпня від Укргідрометцентру
Прогноз погоди на 28 серпня. Фото: facebook.com/UkrHMC

Прогноз погоди на 28 серпня від Наталки Діденко

Як повідомила синоптик, завтра в більшості регіонів України очікується тепла погода — вдень температура коливатиметься від +25°C до +29 °C. На півдні та заході місцями повітря прогріється до +30 °C, тоді як на Сумщині та Чернігівщині буде прохолодніше — лише +20...+23 °C.

У Києві прогнозують сухий і сонячний день із температурою близько +25 °C.

Прогноз погоди 28 серпня від Наталки Діденко
Температурна карта України. Фото: Метеопост

Нагадаємо, у Харкові завтра синоптики прогнозують теплу погоду з мінливою хмарністю.

А також ми писали, чи чекати спеку в останні четвер літа в Києві.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
