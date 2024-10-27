Прогноз магнитных бурь на сегодня, 27 октября

Какой силы сегодня будут магнитные бури — прогноз
Магнитная буря уровня G1 ожидается на Земле в воскресенье, 27 октября. Бури этого класса считаются слабыми, однако все равно могут повлиять на самочувствие метеозависимых и пожилых людей. Также вероятны незначительные сбои в работе энергосистем.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 27 октября
По информации астросиноптиков, за последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С, один М и один Х1,8.
Самыми мощными являются солнечные вспышки X-класса. Такие сильные вспышки встречаются не часто. В случае, если они направлены на Землю, такие вспышки и связанные с ними корональные выбросы массы могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы. Вспышки X-класса могут повлечь за собой серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле.
Сегодня, 27 октября, на Земле прогнозируют слабую магнитную бурю уровня G1, которая может стать причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также негативно повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей.
Ожидается, что по воскресеньям геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса Х.
Солнечная активность на 27 октября
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%
- Количество солнечных пятен — 52.
Как магнитные бури влияют на самочувствие
Метеозависимые и пожилые люди могут ощущать влияние магнитных бурь на самочувствие. Чтобы снизить последствия, специалисты советуют следующее:
- соблюдать режим сна и спать достаточное количество часов;
- устроить прогулку на открытом воздухе.
- избегать чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;
- дать себе время на отдых и восстановление;
- уменьшить употребление кофеина и алкоголя или лучше вообще отказаться от них.
Напомним, по прогнозу синоптиков, 27 октября в Украине ожидается преимущественно сухая погода с переменной облачностью. В некоторых регионах предупреждают о сильном тумане.
Также Новини.LIVE писали, что во Львовской области 27 октября прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью и утром в регионе ожидается слабый туман.
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