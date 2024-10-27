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Какой силы сегодня будут магнитные бури — прогноз

27 октября 2024 12:20
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз магнитных бурь на сегодня, 27 октября
Вспышка на Солнце. Иллюстративное фото: freepik
Светлана Силенко - Редактор

Магнитная буря уровня G1 ожидается на Земле в воскресенье, 27 октября. Бури этого класса считаются слабыми, однако все равно могут повлиять на самочувствие метеозависимых и пожилых людей. Также вероятны незначительные сбои в работе энергосистем.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 27 октября

По информации астросиноптиков, за последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С, один М и один Х1,8.

Самыми мощными являются солнечные вспышки X-класса. Такие сильные вспышки встречаются не часто. В случае, если они направлены на Землю, такие вспышки и связанные с ними корональные выбросы массы могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы. Вспышки X-класса могут повлечь за собой серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле.

Человек страдает головной болью
Мужчина страдает головной болью. Фото: meteoprog

Сегодня, 27 октября, на Земле прогнозируют слабую магнитную бурю уровня G1, которая может стать причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также негативно повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей.

Ожидается, что по воскресеньям геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса Х.

Солнечная активность на 27 октября

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%
  • Количество солнечных пятен — 52.

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Метеозависимые и пожилые люди могут ощущать влияние магнитных бурь на самочувствие. Чтобы снизить последствия, специалисты советуют следующее:

  • соблюдать режим сна и спать достаточное количество часов;
  • устроить прогулку на открытом воздухе.
  • избегать чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;
  • дать себе время на отдых и восстановление;
  • уменьшить употребление кофеина и алкоголя или лучше вообще отказаться от них.

Напомним, по прогнозу синоптиков, 27 октября в Украине ожидается преимущественно сухая погода с переменной облачностью. В некоторых регионах предупреждают о сильном тумане.

Также Новини.LIVE писали, что во Львовской области 27 октября прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью и утром в регионе ожидается слабый туман.

космос Солнце метеозависимость магнитные бури здоровье солнечная активность

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