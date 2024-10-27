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Тепло та сухо — синоптики спрогнозували погоду у неділю

27 жовтня 2024 05:05
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 27 жовтня, від синоптиків
Осінь у Києві. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

В Україні 27 жовтня, у неділю, очікується переважно суха погода з мінливою хмарністю. Проте в деяких регіонах можливий сильний туман. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Прогноз погоди в Україні на 27 жовтня 

Сьогодні зранку у східних, західних, Вінницькій та Одеській областях місцями можливий туман. Вітер буде переважно південний, 5-10 м/с.

Температура повітря — +11...+16 °С, а на Прикарпатті й Закарпатті температура очікується у межах +19 °С.

Прогноз погоди на завтра 27 жовтня
Прогноз погоди на 27 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика, сьогодні істотних опадів не буде. Вдень показники температури підвищаться до +10...+14 °C.

Найтепліше у неділю буде на заході країни — +12...+18 °C, а найхолодніше на сході — температура повітря коливатиметься від +9 °C до +12 °C.

У Києві вдень — +11...+12 °C.

погода 27 жовтня
Температурна карта на 27 жовтня. Фото: Метеопост

Погода від синоптика Ігоря Кібальчича

Синоптик Ігор Кібальчич спрогнозував, що на заході України вдень буде малохмарно. Температура вдень становитиме +14…+19 °С.

У північних регіонах також передбачається мінлива хмарність, температура зросте до +12...+17 °С.

Центральні області також будуть без дощу. Вночі  там очікується +2...+7 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +12...+17 °С.

На півдні та у Криму температура коливатиметься від +13 °C до +18 °С вдень.

У східних регіонах збережеться мінлива хмарність та температура +9...+14 °С.

погода в україні 27 жовтня
Температура повітря в Україні 27 жовтня. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, 27 жовтня на Харківщині очікується мінлива хмарність без опадів та доволі сильний туман. Температура повітря вночі знизиться до мінуса.

Одеситів та жителів області 27 жовтня також очікує мінлива хмарність без опадів. Вранці можлива поява слабкого туману. 

Укргідрометцентр погода прогноз погоди погода в Україні синоптик

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