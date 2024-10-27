Прогноз погоды в Украине на сегодня, 27 октября, от синоптиков

Осень в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине 27 октября, в воскресенье, ожидается преимущественно сухая погода с переменной облачностью. Однако в некоторых регионах возможен сильный туман.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды в Украине на 27 октября.

Сегодня утром в восточных, западных, Винницкой и Одесской областях местами возможен туман. Ветер будет преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха — +11...+16 °С, а в Прикарпатье и Закарпатье температура ожидается в пределах +19 °С.

Прогноз погоды на 27 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика, сегодня существенных осадков не будет. Днем показатели температуры повысятся до +10...+14°C.

Теплее всего в воскресенье будет на западе страны — +12...+18 °C, а холоднее на востоке — температура воздуха будет колебаться от +9 °C до +12 °C.

В Киеве днем +11...+12 °C.

Температурная карта на 27 октября. Фото: Метеопост

Погода от синоптика Игоря Кибальчича

Синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, что на западе Украины днем будет малооблачно. Температура составит +14…+19 °С.

В северных регионах также ожидается переменная облачность, температура вырастет до +12...+17 °С.

Центральные области тоже будут без дождя. Ночью там ожидается +2...+7°С, а днем столбики термометров поднимутся до +12...+17°С.

На юге и в Крыму температура будет колебаться от +13 ° C до +18 ° С днем.

В восточных регионах сохранится переменная облачность и температура +9...+14°С.

Температура воздуха в Украине 27 октября. Фото: Meteoprog

Напомним, 27 октября в Харьковской области ожидается переменная облачность без осадков и довольно сильный туман. Температура воздуха ночью снизится до минус.

Одесситов и жителей области 27 октября также ожидается переменная облачность без осадков. Утром возможно появление слабого тумана.