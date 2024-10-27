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Якої сили сьогодні будуть магнітні бурі — прогноз

27 жовтня 2024 12:20
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз магнітних бур на сьогодні 27 жовтня
Спалах на Сонці. Ілюстративне фото: freepik
Світлана Силенко - Редактор

Магнітна буря рівня G1 очікується на Землі у неділю, 27 жовтня. Бурі цього класу вважаються слабкими, проте все одно можуть вплинути на самопочуття метеозалежних та літніх людей. Також ймовірні незначні збої в роботі енергосистем. 

Про це повідомляє Meteoprog.

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За інформацією астросиноптиків, протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталося шість спалахів класу С, один М та один Х1,8.

Найпотужнішими є сонячні спалахи X-класу. Такі сильні спалахи трапляються не часто. У разі, якщо вони спрямовані на Землю, такі спалахи та пов'язані з ними корональні викиди маси (КВМ) можуть створювати тривалі радіаційні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть наземні технології та енергосистеми. Спалахи X-класу можуть спричинити серйозний (G4) або екстремальний (G5) геомагнітний шторм на Землі.

Людина страждає на головний біль
Людина страждає на головний біль. Фото: meteoprog

Сьогодні, 27 жовтня, на Землі прогнозують слабку магнітна буря рівня G1, яка може стати причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також негативно вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей.

Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу Х.

Сонячна активність на 27 жовтня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%
  • Кількість сонячних плям — 52.

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Метеозалежні та літні люди можуть відчувати вплив магнітних бур на самопочутті.  Щоб зменшити наслідки, фахівці радять наступне: 

  • дотримуватися режиму сну та спати достатню кількість годин;
  • влаштувати прогулянку на свіжому повітрі.
  • уникати надмірного фізичного та емоційного навантаження;
  • дати собі час на відпочинок і відновлення;
  • зменшити вживання кофеїну та алкоголю або краще взагалі відмовитися від них.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, 27 жовтня в Україні  очікується переважно суха погода з мінливою хмарністю. У деяких регіонах попереджають про сильний туман

Також Новини.LIVE писали, що на Львівщині 27 жовтня прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці у регіоні очікується слабкий туман. 

космос Сонце метеозалежність магнітні бурі здоров'я сонячна активність

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