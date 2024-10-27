Прогноз магнітних бур на сьогодні 27 жовтня

Якої сили сьогодні будуть магнітні бурі — прогноз
Магнітна буря рівня G1 очікується на Землі у неділю, 27 жовтня. Бурі цього класу вважаються слабкими, проте все одно можуть вплинути на самопочуття метеозалежних та літніх людей. Також ймовірні незначні збої в роботі енергосистем.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 27 жовтня
За інформацією астросиноптиків, протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталося шість спалахів класу С, один М та один Х1,8.
Найпотужнішими є сонячні спалахи X-класу. Такі сильні спалахи трапляються не часто. У разі, якщо вони спрямовані на Землю, такі спалахи та пов'язані з ними корональні викиди маси (КВМ) можуть створювати тривалі радіаційні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть наземні технології та енергосистеми. Спалахи X-класу можуть спричинити серйозний (G4) або екстремальний (G5) геомагнітний шторм на Землі.
Сьогодні, 27 жовтня, на Землі прогнозують слабку магнітна буря рівня G1, яка може стати причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також негативно вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей.
Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу Х.
Сонячна активність на 27 жовтня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%
- Кількість сонячних плям — 52.
Як магнітні бурі впливають на самопочуття
Метеозалежні та літні люди можуть відчувати вплив магнітних бур на самопочутті. Щоб зменшити наслідки, фахівці радять наступне:
- дотримуватися режиму сну та спати достатню кількість годин;
- влаштувати прогулянку на свіжому повітрі.
- уникати надмірного фізичного та емоційного навантаження;
- дати собі час на відпочинок і відновлення;
- зменшити вживання кофеїну та алкоголю або краще взагалі відмовитися від них.
Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, 27 жовтня в Україні очікується переважно суха погода з мінливою хмарністю. У деяких регіонах попереджають про сильний туман.
Також Новини.LIVE писали, що на Львівщині 27 жовтня прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці у регіоні очікується слабкий туман.
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