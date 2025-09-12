Видео
Главная Метео Каких сюрпризов погоды ждать в Украине — прогноз синоптиков

Каких сюрпризов погоды ждать в Украине — прогноз синоптиков

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 00:09
Погода в Україні здивує — деталі від синоптиків
Погода в сентябре. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Украинцев ждет теплый и в основном сухой день, хотя в отдельных регионах возможны локальные осадки и туманы. Синоптики прогнозируют комфортную погоду, особенно на западе и юге страны.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook в пятницу, 12 сентября.

Читайте также:

Прогноз погоды на 13 сентября

В Украине ожидается переменная облачность. Ночью в Ровенской, Хмельницкой и Винницкой областях возможен небольшой дождь, а днем осадки прогнозируют в Карпатах. На остальной территории сутки пройдут без дождей.

Возможно, это изображение карта и текст
Погода 13 сентября. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

"Ночью и утром в западных областях возможен туман, который будет ограничивать видимость",— отметили синоптики.

Ветер будет восточный и юго-восточный, с порывами 5-10 м/с. Температура ночью составит +10...+15 °C, на востоке несколько прохладнее - +5...+10 °C.

Днем столбики термометров поднимутся до +18...+23 °C, а на Закарпатье и в Одесской области местами ожидается до +26 °C. Такие погодные условия будут создавать комфорт для прогулок и поездок.

Напомним, что начало сентября в Украине выдалось теплым, однако метеорологи уже сообщают, когда могут быть первые заморозки. Специалисты объяснили, следует ли ждать их уже в этом месяце.

Ранее мы также информировали, что синоптики поделились прогнозом осени для Одессы — понадобится ли более теплая верхняя одежда, или достаточно будет легких плащей.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
