Погода в Україні здивує — деталі від синоптиків

Каких сюрпризов погоды ждать в Украине — прогноз синоптиков
Украинцев ждет теплый и в основном сухой день, хотя в отдельных регионах возможны локальные осадки и туманы. Синоптики прогнозируют комфортную погоду, особенно на западе и юге страны.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook в пятницу, 12 сентября.
Прогноз погоды на 13 сентября
В Украине ожидается переменная облачность. Ночью в Ровенской, Хмельницкой и Винницкой областях возможен небольшой дождь, а днем осадки прогнозируют в Карпатах. На остальной территории сутки пройдут без дождей.
"Ночью и утром в западных областях возможен туман, который будет ограничивать видимость",— отметили синоптики.
Ветер будет восточный и юго-восточный, с порывами 5-10 м/с. Температура ночью составит +10...+15 °C, на востоке несколько прохладнее - +5...+10 °C.
Днем столбики термометров поднимутся до +18...+23 °C, а на Закарпатье и в Одесской области местами ожидается до +26 °C. Такие погодные условия будут создавать комфорт для прогулок и поездок.
