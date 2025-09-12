Погода в Україні здивує — деталі від синоптиків

Погода у вересні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Українців чекає теплий та здебільшого сухий день, хоча в окремих регіонах можливі локальні опади та тумани. Синоптики прогнозують комфортну погоду, особливо на заході та півдні країни.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр в Facebook у п'ятницю, 12 вересня.

Прогноз погоди на 13 вересня

В Україні очікується мінлива хмарність. Вночі у Рівненській, Хмельницькій та Вінницькій областях можливий невеликий дощ, а вдень опади прогнозують у Карпатах. На решті території доба мине без дощів.

Погода 13 вересня. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

"Вночі та вранці у західних областях можливий туман, який обмежуватиме видимість", — зазначили синоптики.

Вітер буде східний та південно-східний, із поривами 5–10 м/с. Температура вночі складе +10...+15 °C, на сході дещо прохолодніше — +5...+10 °C.

Удень стовпчики термометрів піднімуться до +18...+23 °C, а на Закарпатті та Одещині місцями очікується до +26 °C. Такі погодні умови створюватимуть комфорт для прогулянок та поїздок.

