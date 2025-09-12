Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Яких сюрпризів погоди чекати в Україні — прогноз синоптиків

Яких сюрпризів погоди чекати в Україні — прогноз синоптиків

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 00:09
Погода в Україні здивує — деталі від синоптиків
Погода у вересні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Українців чекає теплий та здебільшого сухий день, хоча в окремих регіонах можливі локальні опади та тумани. Синоптики прогнозують комфортну погоду, особливо на заході та півдні країни.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр в Facebook у п'ятницю, 12 вересня.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди на 13 вересня

В Україні очікується мінлива хмарність. Вночі у Рівненській, Хмельницькій та Вінницькій областях можливий невеликий дощ, а вдень опади прогнозують у Карпатах. На решті території доба мине без дощів.

Возможно, это изображение карта и текст
Погода 13 вересня. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

"Вночі та вранці у західних областях можливий туман, який обмежуватиме видимість", — зазначили синоптики.

Вітер буде східний та південно-східний, із поривами 5–10 м/с. Температура вночі складе +10...+15 °C, на сході дещо прохолодніше — +5...+10 °C.

Удень стовпчики термометрів піднімуться до +18...+23 °C, а на Закарпатті та Одещині місцями очікується до +26 °C. Такі погодні умови створюватимуть комфорт для прогулянок та поїздок.

Нагадаємо, що початок вересня в Україні видався теплим, проте метеорологи вже повідомляють, коли можуть бути перші заморозки. Фахівці пояснили, чи слід чекати їх уже цього місяця.

Раніше ми також інформували, що синоптики поділилися прогнозом осені для Одеси — чи знадобиться тепліший верхній одяг, чи достатньо буде легких плащів.

погода вересень прогноз погоди опади погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації