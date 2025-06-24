Погода в Украине завтра - что прогнозируют синоптики

Женщина идет по городу во время летнего дождя. Фото: Новини.LIVE

В среду, 25 июня, по территории Украины ожидается переменная облачность. Кроме того, в некоторых областях прогнозируют дожди и грозы.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине на 25 июня. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Погода в Украине на 25 июня

В среду, 25 июня, в Украине будет переменная облачность. Кроме того, ночью на востоке, юго-востоке страны, днем местами в северной части ожидается кратковременный дождь и гроза.

На остальной территории среда пройдет без осадков.

Ветер будет преимущественно западный, в пределах 7-12 м/с. Однако днем в большинстве западных и Житомирской областях порывы до 15-20 м/с.

В среду, 25 июня, будет довольно прохладно ночью — +12...+17 °C, на юге страны до — +20 °C;

Зато днем будет несколько теплее, температура воздуха прогреется до +21...+26 °C, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье — +27...+32 °C.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Ранее синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Одессе 25 июня и можно ли будет купаться в море.

Также синоптики сообщали, каким в этом году будет лето — ожидать ли аномальной жары.