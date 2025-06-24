Погода в Україні завтра — що прогнозують синоптики

Жінка йде містом під час літнього дощу. Фото: Новини.LIVE

У середу, 25 червня, по території України очікується мінлива хмарність. Крім того, у деяких областях прогнозують дощі та грози.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні на 25 червня. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Погода в Україні на 25 червня

У середу, 25 червня, в Україні буде мінлива хмарність. Крім того, вночі на сході, південному сході країни, вдень місцями у північній частині очікується короткочасний дощ та гроза.

На решті території середа мине без опадів.

Вітер буде переважно західний, у межах 7-12 м/с. Однак вдень у більшості західних та Житомирській областях пориви до 15-20 м/с.

У середу, 25 червня, буде доволі прохолодно вночі — +12...+17 °C, на півдні країни до — +20 °C;

Натомість вдень буде дещо тепліше, температура повітря прогріється до +21...+26 °C, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті — +27...+32 °C.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода в Одесі 25 червня та чи можна буде купатися в морі.

Також синоптики повідомляли, яким цьогоріч буде літо — чи очікувати на аномальну спеку.