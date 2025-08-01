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Главная Метео Какие области накроет жара — прогноз погоды в Украине на завтра

Какие области накроет жара — прогноз погоды в Украине на завтра

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 18:13
Погода в Украине на завтра — что прогнозируют
Люди гуляют во время жары. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 2 августа, в Украине будет довольно теплая и приятная погода. На большинстве территорий страны суббота пройдет без осадков.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

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По прогнозам Укргидрометцентра, в субботу, 2 августа, погоду без осадков в большинстве областей Украины будет предопределять поле повышенного атмосферного давления. И только на крайнем западе страны ожидаем выпадение локальных кратковременных дождей с грозой.

Воздушные массы в течение дня 2 августа будут двигаться с разных направлений, постоянно меняясь, а скорость их движения будет слабой, в пределах 3-8 м/с.

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Погода в Украине на 2 августа. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

В субботу, 2 августа, значения температуры тоже будут отличаться между регионами. Поэтому этой ночью в большинстве областей ожидаем в пределах +11...+16 °C. В дневные часы метеорологи будут фиксировать от +24 до +29 °C.

На юге и востоке страны в субботу, 2 августа, значения температуры будут выше, там ночью воздух остынет лишь до +16...+21 °C, а уже дневные максимумы будут достигать +32 °C.

Свежее всего в субботу будет в Карпатах, там ночью ожидается — +7...+12 °C. Зато днем воздух будет прогреваться до +17...+22 °C.

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Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Напомним, что недавно синоптики поделились климатической характеристикой последнего месяца лета 2025 года.

Ранее синоптики спрогнозировали, каким будет лето в Украине в 2025 году.

Укргидрометцентр лето прогноз погоды погода в Украине аномальная жара
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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