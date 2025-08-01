Погода в Україні на завтра — що прогнозують

Люди гуляють під час спеки. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 2 серпня, в Україні буде доволі тепла та приємна погода. На більшості територій країни субота мине без опадів.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні 2 серпня

За прогнозами Укргідрометцентру, у суботу, 2 серпня, погоду без опадів у більшості областей України зумовлюватиме поле підвищеного атмосферного тиску. І лише на крайньому заході країни очікуємо випадання локальних короткочасних дощів з грозою.

Повітряні маси протягом дня 2 серпня рухатимуться з різних напрямків, постійно змінюючись, а швидкість їхнього руху буде слабкою в межах 3-8 м/с.

Погода в Україні на 2 серпня. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

У суботу, 2 серпня, значення температури теж будуть відрізнятися між регіонами. Так, цієї ночі у більшості областей очікуємо в межах +11...+16 °C. У денні години метеорологи фіксуватимуть від +24 до +29 °C.

На півдні та сході країни у суботу, 2 серпня, значення температури будуть вищими, там вночі повітря охолоне лише до +16...+21°C, а вже денні максимуми сягатимуть +32 °C.

Найсвіжіше в суботу буде у Карпатах, там вночі очікується — +7...+12 °C. Натомість вдень повітря прогріватиметься до +17...+22 °C.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно синоптики поділилися кліматичною характеристикою останнього місяця літа 2025 року.

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