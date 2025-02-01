Прогноз погоды в Украине 1 февраля — синоптики предупредили о тумане

Люди идут по улице во время снега. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине в субботу, 1 февраля, ожидается облачная погода. Кроме того, синоптики предупреждают о дождях, которые будут идти практически по всей стране. Впрочем, будет довольно тепло, температура воздуха поднимется до +12 °С.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

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Прогноз погоды в Украине на 1 февраля

В большинстве регионов Украины стоит остерегаться осадков в виде мокрого снега, за исключением западных областей, а также Житомирской, Киевской и Винницкой областей. На Закарпатье возможен небольшой мокрый снег.

В южных и восточных областях в ночное и утреннее время местами будет туманно. Это может усложнять видимость на дорогах.

Прогноз погоды в Украине на 1 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет преимущественно северо-западным, а в восточных областях — южным, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +4 °С до -1 °С. Днем ожидается +2...+7 °С тепла. В южных регионах ночные показатели составят +3...+8 °С тепла, а днем воздух прогреется до +7...+12 °С.

Снеголавинная опасность на 1 февраля. Фото: Укргидрометцентр

В Карпатах прогнозируется снег, а температура в течение суток будет держаться в пределах 0...-4 °С.

Погода на Киевщине 1 февраля

В Киеве ожидается облачная погода. При этом обойдется без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью 0...+4 °С, днем +2...+7 °С;

в Киеве ночью +2...+4 °С, днем +4...+6 °С.

Погода на Киевщине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Диденко сообщила, что 1 февраля максимальная температура воздуха в течение дня составит +1...+6 °C. На юге в субботу еще задержится на отметке +8...+12 °C. Впрочем она предупредила, что во всех регионах начнется тенденция к похолоданию.

Температурная карта Украины на 1 февраля. Фото: Метеопост

В субботу дожди наиболее вероятны в центральных областях, на юге и востоке. На западе и севере Украины будет облачно, а в Карпатах возможен мокрый снег.

Синоптик также спрогнозировала, что в Киеве на выходных будет преобладать облачная погода без существенных осадков. В субботу температура поднимется до +5 °C, в воскресенье ожидается +3 °C.

Прогноз погоды от Натальи Диденко. Фото: скриншот

Прогноз погоды от Натальи Диденко. Фото: скриншот

Ранее мы рассказывали, что метеоролог Вера Балабух сообщила о том, как изменения климата повлияют на агросектор в Украине.

Напоминаем, что по данным сайта Ventusky, в начале февраля ожидаются снегопады на два дня.