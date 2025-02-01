Прогноз погоди в Україні 1 лютого — синоптики попередили про туман

Люди йдуть вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні у суботу, 1 лютого, очікується хмарна погода. Окрім того, синоптики попереджають про дощі, які йтимуть практично по всій країні. Втім, буде доволі тепло, температра повітря підніметься до +12 °С.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

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Прогноз погоди в Україні на 1 лютого

У більшості регіонів України варто остерігатися опадів у вигляді мокрого снігу, за винятком західних областей, а також Житомирщини, Київщини та Вінниччини. На Закарпатті можливий невеликий мокрий сніг.

У південних та східних областях у нічний та ранковий час місцями буде туманно. Це може ускладнювати видимість на дорогах.

Прогноз погоди в Україні на 1 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде переважно північно-західним, а у східних областях — південним, із швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +4 °С до -1 °С. Вдень очікується +2...+7 °С тепла. У південних регіонах нічні показники становитимуть +3...+8 °С тепла, а вдень повітря прогріється до +7...+12 °С.

Сніголавинна небезпека на 1 лютого. Фото: Укргідрометцентр

У Карпатах прогнозується сніг, а температура протягом доби триматиметься в межах 0...-4 °С.

Погода на Київщині 1 лютого

У Києві очікується хмарна погода. При цьому обійдеться без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

по області вночі 0...+4 °С, вдень +2...+7 °С;

у Києві вночі +2...+4 °С, вдень +4...+6 °С.

Погода на Київщині. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Діденко повідомила, що 1 лютого максимальна температура повітря впродовж дня становитиме +1...+6 °C. На півдні в суботу ще затримається на відмітці +8...+12 °C. Втім вона попередила, що в усіх регіонах почнеться тенденція до похолодання.

Температурна карта України на 1 лютого. Фото: Метеопост

У суботу дощі найбільш імовірні в центральних областях, на півдні та сході. На заході та півночі України буде хмарно, а в Карпатах можливий мокрий сніг.

Синоптик також спрогнозувала, що у Києві на вихідних переважатиме хмарна погода без істотних опадів. У суботу температура підніметься до +5 °C, у неділю очікується +3 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко. Фото: скриншот

Прогноз погоди від Наталки Діденко. Фото: скриншот

Раніше ми розповідали, що метеоролог Віра Балабух повідомила про те, як зміни клімату вплинуть на агросектор в Україні.

Нагадуємо, що за даними сайту Ventusky, на початку лютого очікуються снігопади на два дні.