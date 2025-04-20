Погода в Украине на Пасху - что прогнозируют синоптики

Украинцы святят паски. Фото: Новини.LIVE

Не Пасху, 20 апреля, по всей территории Украины ожидается теплая погода, без осадков. Лишь в западных областях есть вероятность небольших дождей.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

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Погода на 20 апреля от Укргидрометцентра

В воскресенье, 20 апреля, по прогнозам Укргидрометцентра, ожидается переменная облачность. Пасха пройдет без осадков. Хотя, вероятно, в западных областях местами пройдет кратковременный дождь, а также гроза.

Карта погоды. Фото: Укргидрометцентр

Ветер 20 апреля будет юго-восточный, на западе Украины юго-западный, в пределах 5-10 м/с.

Ночью 20 апреля температура воздуха будет +6...+11 °С. Зато днем будет значительно теплее — +19...+24 °С. В Карпатах и на побережье морей синоптики прогнозируют +13...+18 °С.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Погода на 20 апреля от Диденко

На Пасху, 20 апреля, синоптик Наталья Диденко прогнозирует по всей Украине теплую и солнечную погоду с температурой воздуха +20...+24 °С.

Ожидается, что пасхальные корзины украинцы смогут освятить без осадков — везде будет солнечно, лишь в западных областях есть вероятность небольших дождей.

В Киеве, по прогнозам Диденко, на Пасху будет солнце и +20...+22 °С.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Напомним, что в начале мая ожидаются новые заморозки по территории Украины.

Кроме того, синоптики спрогнозировали, какой будет погода на Пасху во Львове в воскресенье, 20 апреля.