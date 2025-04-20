Погода в Україні на Великдень — що прогнозують синоптики

Українці святять паски. Фото: Новини.LIVE

Не Великдень, 20 квітня, по всій території України очікується тепла погода, без опадів. Лише в західних областях є ймовірність невеликих дощів.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Погода на 20 квітня від Укргідрометцентру

У неділю, 20 квітня, за прогнозами Укргідрометцентру, очікується мінлива хмарність. Великдень мине без опадів. Хоча, ймовірно, у західних областях місцями пройде короткочасний дощ, а також гроза.

Карта погоди. Фото: Укргідрометцентр

Вітер 20 квітня буде південно-східний, на заході України південно-західний, в межах 5-10 м/с.

Уночі 20 квітня температура повітря буде +6...+11 °С. Натомість вдень буде значно тепліше — +19...+24 °С. В Карпатах та на узбережжі морів синоптики прогнозують +13...+18 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Погода на 20 квітня від Діденко

На Великдень, 20 квітня, синоптик Наталка Діденко прогнозує по всій Україні теплу та сонячну погоду з температурою повітря +20...+24 °С.

Очікується, що великодні кошики українці зможуть освятити без опадів — скрізь буде сонячно, лише в західних областях є ймовірність невеликих дощів.

У Києві, за прогнозами Діденко, на Великдень буде сонце та +20...+22 °С.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Нагадаємо, що на початку травня очікуються нові заморозки по території України.

Крім того, синоптики спрогнозували, якою буде погода на Великдень у Львові у неділю, 20 квітня.