Прогноз погоды на 28 июня - какой будет погода завтра

Гроза с молнией. Фото: depositphotos.com

В субботу, 28 июня, синоптики прогнозируют в Украине преимущественно облачную погоду с прояснениями. В большинстве регионов ожидаются кратковременные дожди, а в отдельных областях — мощные грозы и шквалы.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 28 июня

В частности, днем непогода затронет южные, восточные, центральные области, а также Черниговскую и Сумскую области. Там возможны грозы, местами — сильные ливни, град и шквальные порывы ветра до 15-20 м/с.

В ночные часы восток страны останется без осадков, а днем дождей не прогнозируют уже в западных регионах.

Ветер в течение суток будет северо-западным, со скоростью 7-12 м/с. В Житомирской, Винницкой и западных областях днем ожидаются порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +13...+18 °С. Днем воздух прогреется до +19...+24 °С, на юге и востоке — до +28 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, что в Одесской области курортный сезон набирает обороты, впрочем по-настоящему жаркая погода пока обходит регион стороной. Но уже вскоре климатическая ситуация изменится: синоптики прогнозируют существенное повышение температуры на юге Украины и минимальное количество осадков. Лето постепенно вступает в свои полные права.

Ранее стало известно о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.