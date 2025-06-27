Прогноз погоди на 28 червня - якою буде погода завтра

Гроза з блискавкою. Фото: depositphotos.com

У суботу, 28 червня, синоптики прогнозують в Україні переважно хмарну погоду з проясненнями. У більшості регіонів очікуються короткочасні дощі, а в окремих областях — потужні грози та шквали.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 28 червня

Зокрема, вдень негода зачепить південні, східні, центральні області, а також Чернігівщину та Сумщину. Там можливі грози, місцями — сильні зливи, град і шквальні пориви вітру до 15–20 м/с.

У нічні години схід країни залишиться без опадів, а вдень дощів не прогнозують уже у західних регіонах.

Вітер протягом доби буде північно-західним, зі швидкістю 7–12 м/с. У Житомирській, Вінницькій і західних областях вдень очікуються пориви до 15–18 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +13...+18 °С. Вдень повітря прогріється до +19...+24 °С, на півдні та сході — до +28 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, що на Одещині курортний сезон набирає обертів, втім по-справжньому спекотна погода поки що оминає регіон. Та вже незабаром кліматична ситуація зміниться: синоптики прогнозують суттєве підвищення температури на півдні України та мінімальну кількість опадів. Літо поступово вступає у свої повні права.

Раніше стало відомо про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.