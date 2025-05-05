Погода сегодня, 5 мая, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Женщина идет по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 5 мая, сообщили синоптики. Будет облачно с прояснениями. На Закарпатье, Одесчине, в большинстве центральных регионов и местами в северных областях днем будут грозы. На востоке и юго-востоке без осадков.

Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 5 мая

Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, однако на востоке и юге страны днем будут порывы юго-западного ветра до 15–20 м/с.

Ночью столбики термометров снизятся до +7...+12 °С. Днем потеплеет до +20...+25 °С, но в западных и северных областях будет прохладнее: всего +11...+16 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, днем местами грозы. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночная температура в столице будет держаться в пределах +9...+11 °С, а в области — +7...+12 °С. Днем в Киеве потеплеет до +14...+16 °С, а на Киевщине — до +11...+16 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Карта "Метеорологические явления" от Укргидрометцентра

Днем 5 мая на Закарпатье, Одесской области и в большинстве центральных областей будут грозы (I, желтый, уровень опасности).

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, с понедельника в Украине ожидается похолодание. В западных, северных, большинстве центральных областей максимальная температура воздуха снизится: на западе — до +10...+16 °С, на севере — до +12...+18 °С, в центральных областях — до +17...+22 °С, однако в Днепропетровской области будет около +25 °С. В южных и восточных областях 5 мая тепло еще удержится — будет +21...+26 °С.

Майские дожди вероятны в западных, северных областях, в центре, кроме Днепра с районами, а также в Одесской и Николаевской областях. На остальной территории Украины существенные осадки будут вряд ли.

Юго-западный с переходом на северо-западный ветер будет умеренным, однако временами порывистым.

В Киеве местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха в течение суток будет держаться в пределах +15...+17 °С.

Напомним, в Украине 5 мая ожидаются кратковременные дожди. Возможны грозы.

Также мы сообщали, что в Харькове 5 мая будет дождливо. К тому же ожидается штормовой ветер, порывы которого будут достигать 15–20 м/с.