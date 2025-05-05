Погода сьогодні, 5 травня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Жінка йде вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 5 травня, повідомили синоптики. Буде хмарно із проясненнями. На Закарпатті, Одещині, у більшості центральних регіонів і місцями в північних областях удень будуть грози. На сході та південному сході без опадів.

Про це в неділю, 4 травня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 5 травня

Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с, однак на сході та півдні країни вдень будуть пориви південно-західного вітру до 15–20 м/с.

Уночі стовпчики термометрів знизяться до +7...+12 °С. Удень потеплішає до +20...+25 °С, але в західних і північних областях буде прохолодніше: лише +11...+16 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та Київській області буде хмарно із проясненнями. Очікуються короткочасні дощі, удень місцями грози. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Нічна температура у столиці триматиметься в межах +9...+11 °С, а в області — +7...+12 °С. Удень у Києві потеплішає до +14...+16 °С, а на Київщині — до +11...+16 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Карта "Метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

Удень 5 травня на Закарпатті, Одещині та в більшості центральних областей будуть грози (I, жовтий, рівень небезпечності).

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, від понеділка в Україні очікується похолодання. У західних, північних, більшості центральних областей максимальна температура повітря знизиться: на заході — до +10...+16 °С, на півночі — до +12...+18 °С, у центральних областях — до +17...+22 °С, однак у Дніпропетровській області буде близько +25 °С. У південних і східних областях 5 травня тепло ще втримається — буде +21...+26 °С.

Травневі дощі ймовірні в західних, північних областях, у центрі, крім Дніпра з районами, а також на Одещині та Миколаївщині. На решті території України суттєві опади будуть навряд чи.

Південно-західний із переходом на північно-західний вітер буде помірним, однак часом рвучким.

У Києві місцями пройдуть короткочасні дощі із грозами. Температура повітря впродовж доби триматиметься в межах +15...+17 °С.

Нагадаємо, в Україні 5 травня очікуються короткочасні дощі. Можливі грози.

Також ми повідомляли, що в Харкові 5 травня дощитиме. До того ж очікується штормовий вітер, пориви якого сягатимуть 15–20 м/с.