Погода сьогодні, 4 травня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Злива в Києві. Фото: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на неділю, 4 травня, повідомляти синоптики. В цей день очікується мінлива хмарність. У західних, вдень і північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, вдень будуть грози. На решті території без опадів.

Про це у суботу, 3 травня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

В цей день вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також вдень в Україні, крім південного сходу, очікуються пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі становила +9...+14 °С, у південно-східній частині +4...9 °С. Вдень буде 23-28 °С, на заході країни +20...+25 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва прогнозують мінливу хмарність. Вночі було без опадів, вдень очікується короткочасні дощі та грози. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, вдень пориви до 15-20 м/с. Температура по області вночі фіксувалася +9...+14 °С, вдень буде +23...+28 °С.

У Києві тим часом вночі було +12...+14 °С, вдень очікується +25...+27 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні в Україні буде тепло та вітряно. Максимальна температура повітря досягатиме +20...+25 °С, місцями +25...+27 °С. Вітер південно-західного напрямку все ще очікується рвучким, часом до 15-20 м/с.

Як пише Діденко, дощі з грозами пройдуть у західних у західних областях, також на півночі, на Вінниччині та Черкащині. На решті території - без опадів.

У Києві тим часом очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер дутиме південно-західний, поривчастий, до сильного. Протягом дня буде дуже тепло, до +26 °С.

Також синоптик попередила, що з понеділка-вівторка похолоднішає. Водночас на півдні та сході ще втримається тепла погода.

Нагадаємо, що сьогодні в Одесі очікується теплий і сухий день. Протягом доби температура коливатиметься від +11 °C вночі до +19 °C вдень.

Також ми писали, що у Харкові та області сьогодні прогнозують хмарну погоду. Стовпчики термометрів вдень коливатимуться у межах +21...+26 °С.