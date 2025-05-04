Погода сегодня, 4 мая, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Ливень в Киеве. Фото: УНИАН

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 4 мая, сообщают синоптики. В этот день ожидается переменная облачность. В западных, днем и северных, Винницкой и Черкасской областях кратковременные дожди, днем будут грозы. На остальной территории без осадков.

Об этом в субботу, 3 мая, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В этот день ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Также днем в Украине, кроме юго-востока, ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью составила +9...+14 °С, в юго-восточной части +4...9 °С. Днем будет 23-28 °С, на западе страны +20...+25 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева прогнозируют переменную облачность. Ночью было без осадков, днем ожидается кратковременные дожди и грозы. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7-12 м/с, днем порывы до 15-20 м/с. Температура по области ночью фиксировалась +9...+14 °С, днем будет +23...+28 °С.

В Киеве тем временем ночью было +12...+14 °С, днем ожидается +25...+27 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, сегодня в Украине будет тепло и ветрено. Максимальная температура воздуха будет достигать +20...+25 °С, местами +25...+27 °С. Ветер юго-западного направления все еще ожидается порывистым, временами до 15-20 м/с.

Как пишет Диденко, дожди с грозами пройдут в западных в западных областях, также на севере, в Винницкой и Черкасской областях. На остальной территории — без осадков.

В Киеве тем временем ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер будет дуть юго-западный, порывистый, до сильного. В течение дня будет очень тепло, до +26 °С.

Также синоптик предупредила, что с понедельника-вторника похолодает. В то же время на юге и востоке еще удержится теплая погода.

Напомним, что сегодня в Одессе ожидается теплый и сухой день. В течение суток температура будет колебаться от +11 °C ночью до +19 °C днем.

Также мы писали, что в Харькове и области сегодня прогнозируют облачную погоду. Столбики термометров днем будут колебаться в пределах +21...+26 °С.