Прогноз погоды на 25 июня - какой будет погода завтра

Женщины идут под дождем. Фото: Новини.LIVE

В среду, 25 июня, в Украине ожидается переменная облачность. В некоторых регионах прогнозируют дожди и грозы.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 25 июня от Укргидрометеоцентра

В ночное время кратковременные дожди с грозами пройдут на востоке и юго-востоке страны. Днем локальные осадки возможны также в северных областях. На остальной территории сутки пройдут без существенных осадков.

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Ветер преимущественно западного направления, 7-12 м/с, но днем в большинстве западных регионов и на Житомирщине порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в промежутке +12...+17 °С, на юге — до +20 °С.

Днем столбики термометров покажут +21...+26 °С, а в южных областях, на Закарпатье и Прикарпатье воздух прогреется до +27...+32 °С.

Пост Укргидрометеоцетра. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 25 июня от Наталки Диденко

В среду, 25 июня, на большей части территории Украины сохранится умеренно теплая летняя погода без длительных периодов жары. По предварительным прогнозам, значительного повышения температуры не ожидается — стабильно теплый, но не слишком жаркий климат будет держаться в ближайшие дни.

Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +22...+25 °C, на севере - несколько прохладнее, до +20...+22 °C. В то же время на юге, в Закарпатье и Черновицкой области возможны повышения до +26...+31 °C. Однако даже в этих регионах жара не задержится надолго.

Ветер во вторник будет порывистым, с северо-запада и запада, с порывами до 15-20 м/с. Спокойнее всего в южных областях — там ветер обещает быть умеренным, без сильных порывов.

Дожди с грозами возможны в ряде регионов — в частности, в северных областях, на Волыни, Ривненщине, а также в Харьковской, Луганской, Полтавской и Черкасской областях. На остальной территории страны осадков не прогнозируется.

В Киеве ожидается переменная облачность с периодическим дождем. Западный ветер будет достаточно сильным, поэтому стоит быть осторожными, особенно на открытой местности. Температура в столице составит +22...+23 °C.

Напомним, что в среду, 25 июня, в Одессе ожидается жаркая погода. По прогнозам синоптиков, день пройдет в условиях переменной облачности, однако без осадков. Температура воздуха значительно повысится — местами по области столбики термометров поднимутся до +35 °C. Горожанам и гостям региона советуют избегать пребывания на солнце в обеденное время и позаботиться о достаточном увлажнении организма.

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