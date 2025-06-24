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Головна Метео Грози та дощі не припиняються — прогноз погоди на завтра

Грози та дощі не припиняються — прогноз погоди на завтра

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Дата публікації: 24 червня 2025 23:52
Прогноз погоди на 25 червня - якою буде погода завтра
Жінки йдуть під дощем. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Прогноз погоди на 25 червня від Укргідрометеоцентра Прогноз погоди на 25 червня від Наталки Діденко

У середу, 25 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. У деяких регіонах прогнозують дощі та грози.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 25 червня від Укргідрометеоцентра

У нічний час короткочасні дощі з грозами пройдуть на сході та південному сході країни. Вдень локальні опади можливі також у північних областях. На решті території доба пройде без істотних опадів.

Грози та дощі не припиняються — прогноз погоди на завтра - фото 1
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Вітер переважно західного напрямку, 7–12 м/с, але вдень у більшості західних регіонів та на Житомирщині пориви сягатимуть 15–20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься у проміжку +12...+17 °С, на півдні — до +20 °С.

Удень стовпчики термометрів покажуть +21...+26 °С, а в південних областях, на Закарпатті та Прикарпатті повітря прогріється до +27...+32 °С.

Грози та дощі не припиняються — прогноз погоди на завтра - фото 2
Пост Укргідрометеоцетра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 25 червня від Наталки Діденко

У середу, 25 червня, на більшій частині території України збережеться помірно тепла літня погода без тривалих періодів спеки. За попередніми прогнозами, значного підвищення температури не очікується — стабільно теплий, але не надто спекотний клімат триматиметься найближчими днями.

Грози та дощі не припиняються — прогноз погоди на завтра - фото 3
Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +22…+25 °C, на півночі — дещо прохолодніше, до +20…+22 °C. Водночас на півдні, в Закарпатті та Чернівецькій області можливі підвищення до +26…+31 °C. Однак навіть у цих регіонах спека не затримається надовго.

Вітер у вівторок буде рвучким, з північного заходу та заходу, з поривами до 15–20 м/с. Найспокійніше у південних областях — там вітер обіцяє бути помірним, без сильних поривів.

Дощі з грозами можливі в низці регіонів — зокрема, у північних областях, на Волині, Рівненщині, а також у Харківській, Луганській, Полтавській та Черкаській областях. На решті території країни опадів не прогнозується.

У Києві очікується мінлива хмарність з періодичним дощем. Західний вітер буде досить сильним, тому варто бути обережними, особливо на відкритій місцевості. Температура в столиці становитиме +22…+23 °C.

Нагадаємо, що в середу, 25 червня, в Одесі очікується спекотна погода. За прогнозами синоптиків, день пройде за умов мінливої хмарності, проте без опадів. Температура повітря значно підвищиться — місцями по області стовпчики термометрів піднімуться до +35 °C. Містянам та гостям регіону радять уникати перебування на сонці в обідній час та подбати про достатнє зволоження організму.

А також ми писали про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.

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Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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