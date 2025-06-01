Прогноз погоды в Украине на завтра 2 июня от Укргидрометцентра и Игоря Кибальчича

Люди под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 2 июня, ожидается с ливнями и грозами в некоторых областях. Кроме того, возможны град и шквалы до 20 метров в секунду. Однако температура воздуха будет комфортной.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Игорь Кибальчич.

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Погода в Украине на 2 июня от Укргидрометцентра

В течение суток будет переменная облачность.

Ночью дожди пройдут на Волыни, Львовщине и Закарпатье, а днем — в западных областях, Житомирской, Винницкой, местами в Киевской, Одесской областях и в Крыму ожидаются кратковременные осадки и местами грозы.

Прогноз погоды в Украине на 2 июня. Фото: Укргидрометцентр

Ветер в западных и северных областях прогнозируют юго-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду, а на остальной территории — переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +11...+16 °С, в южной части до +19 °С. Днем ожидается +23...+28 °С.

В Карпатах ночью +7...+12 °С, днем +18...+23 °С.

Прогноз от Игоря Кибальчича

Синоптик отмечает, что кратковременные дожди и грозы ожидаются в западных и северных областях. Днем местами возможен град и шквалы до 20 метров в секунду.

Погода в Украине 2 июня. Фото: Meteoprog

Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер ночью будет переменных направлений, а днем преимущественно юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +12...+17 °С, днем +22...+27 °С. В южной части страны ночью +16...+21 °С, днем +26...+31 °С.

Напомним, в Одессе завтра ожидается переменная облачность. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

А средняя температура воздуха летом может быть выше климатической нормы. В то же время украинцев предупредили о повышенной грозовой активности.