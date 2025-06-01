Прогноз погоди в Україні на завтра 2 червня від Укргідрометцентра та Ігоря Кібальчича

Люди під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 2 червня, очікується зі зливами та грозами у деяких областях. Крім того, можливі град та шквали до 20 метрів на секунду. Однак температура повітря буде комфортною.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Ігор Кібальчич.

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Погода в Україні на 2 червня від Укргідрометцентру

Протягом доби буде мінлива хмарність.

Уночі дощі пройдуть на Волині, Львівщині та Закарпатті, а вдень — у західних областях, Житомирській, Вінницькій, подекуди в Київській, Одеській областях і в Криму очікуються короткочасні опади та місцями грози.

Прогноз погоди в Україні на 2 червня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер у західних та північних областях прогнозують південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, а на решту території — змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі +11...+16 °С, у південній частині до +19 °С. Вдень очікується +23...+28 °С.

У Карпатах вночі +7...+12 °С, вдень +18...+23 °С.

Прогноз від Ігоря Кібальчича

Синоптик зазначає, що короткочасні дощі та грози очікуються у західних та північних областях. Вдень місцями можливий град та шквали до 20 метрів на секунду.

Погода в Україні 2 червня. Фото: Meteoprog

Вночі та зранку можливий слабкий туман. Вітер вночі буде змінних напрямків, а вдень переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +12...+17 °С, вдень +22...+27 °С. У південній частині країни вночі +16...+21 °С, вдень +26...+31 °С.

Нагадаємо, в Одесі завтра очікується мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують.

А середня температура повітря влітку може бути вищою за кліматичну норму. Водночас українців попередили про підвищену грозову активність.