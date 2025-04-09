На сегодня, 9 апреля, синоптики прогнозируют похолодание

Женщина закуталась в свитер. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня, в среду, 9 апреля, синоптики прогнозируют заметное похолодание по всей территории Украины. Даже возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и метеоролог Наталка Диденко.

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Погода в Украине 9 апреля от Укргидрометцентра

Сегодня погоду в Украине продолжает определять арктическая воздушная масса из северных широт.

Погода в Украине 9 апреля. Фото: Укргидрометцентр

И хотя сегодня солнышко иногда будет появляться на небе, весь день все же будет пасмурно. На юге, а также юго-востоке следует ожидать мокрый снег и дожди. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Средняя температура днем по Украине будет находиться в пределах +1...+6 °C. На Закарпатье и юго-востоке +3...+8 °C. В Карпатах днем -3...0 °C.

Прогноз на сегодня от Наталки Диденко

Синоптик проинформировала, что сегодняшняя температура воздуха будет в пределах +1...+6 °C, а на Луганщине +6...+9 °C. В течение суток местами облачно, а также небольшой снег.

Погода в Украине 9 апреля. Фото: Meteopost

В Киеве сегодня обойдется без существенных осадков. Температура днем +1..+3 °C. По прогнозу Диденко, потепление уже можно будет ожидать с Вербного воскресенья и температура поднимется до 18 °C.

Прогноз погоды на 15 апреля. Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, климатолог Вера Балабух дала прогноз погоды на лето 2025 года. Ожидается значительная пожарная опасность.

А в Харькове 9 апреля ближе к вечеру будет идти кратковременный дождь с мокрым снегом.