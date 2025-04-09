На сьогодні, 9 квітня, синоптики прогнозують похолодання

Готуйте теплі речі — сьогодні синоптики обіцяють похолодання
Сьогодні, у середу, 9 квітня, синоптики прогнозують помітне похолодання по всій території України. Навіть можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та метеоролог Наталка Діденко.
Погода в Україні 9 квітня від Укргідрометцентру
Сьогодні погоду в Україні продовжує визначати арктична повітряна маса з північних широт.
І хоча сьогодні сонечко іноді буде з'являтись на небі, весь день все ж таки буде похмуро. На півдні, а також південному сході слід очікувати на мокрий сніг та дощі. Вітер північно-західний 5-10 м/с.
Середня температура вдень по Україні перебуватиме у межах +1...+6 °C. На Закарпатті та південному сході +3...+8 °C. У Карпатах вдень -3...0 °C
Прогноз на сьогодні від Наталки Діденко
Синоптик проінформувала, що сьогоднішня температура повітря буде у межах +1...+6 °C, а на Луганщині +6...+9 °C. Протягом доби місцями хмарно, а також невеликий сніг.
У Києві сьогодні обійдеться без істотних опадів. Температура вдень +1..+3 °C. За прогнозом Діденко, потепління вже можна буде очікувати з Вербної неділі і температура підніметься до 18 °C.
Нагадаємо, кліматолог Віра Балабух дала прогноз погоди на літо 2025 року. Очікується значна пожежна небезпека.
А у Харкові 9 квітня ближче до вечора йтиме короткочасний дощ із мокрим снігом.
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