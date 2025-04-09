На сьогодні, 9 квітня, синоптики прогнозують похолодання

Жінка закуталась у светр. Ілюстративне фото: pexels.com

Сьогодні, у середу, 9 квітня, синоптики прогнозують помітне похолодання по всій території України. Навіть можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та метеоролог Наталка Діденко.

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Погода в Україні 9 квітня від Укргідрометцентру

Сьогодні погоду в Україні продовжує визначати арктична повітряна маса з північних широт.

Погода в Україні 9 квітня. Фото: Укргідрометцентр

І хоча сьогодні сонечко іноді буде з'являтись на небі, весь день все ж таки буде похмуро. На півдні, а також південному сході слід очікувати на мокрий сніг та дощі. Вітер північно-західний 5-10 м/с.

Середня температура вдень по Україні перебуватиме у межах +1...+6 °C. На Закарпатті та південному сході +3...+8 °C. У Карпатах вдень -3...0 °C

Прогноз на сьогодні від Наталки Діденко

Синоптик проінформувала, що сьогоднішня температура повітря буде у межах +1...+6 °C, а на Луганщині +6...+9 °C. Протягом доби місцями хмарно, а також невеликий сніг.

Погода в Україні 9 квітня. Фото: Meteopost

У Києві сьогодні обійдеться без істотних опадів. Температура вдень +1..+3 °C. За прогнозом Діденко, потепління вже можна буде очікувати з Вербної неділі і температура підніметься до 18 °C.

Прогноз погоди на 15 квітня. Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, кліматолог Віра Балабух дала прогноз погоди на літо 2025 року. Очікується значна пожежна небезпека.

А у Харкові 9 квітня ближче до вечора йтиме короткочасний дощ із мокрим снігом.